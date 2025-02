Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is lekapcsoltak a hatóságok.","shortLead":"A 2024-ben regisztrált 9 ezer szabálysértés 99 százalékát külföldiek követték el. Sok “horrorkaravánt” is...","id":"20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8c462a-9163-44e0-8a83-88e000d630a8.jpg","index":0,"item":"44ec431d-4e72-42cf-9ee8-fe210da101f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250201_Rekordbuntetest-kaptak-tavaly-teher--es-szemelyautok","timestamp":"2025. február. 01. 14:24","title":"Rekordbüntetést kaptak tavaly a teher- és személyszállító autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider vezette szélsőjobboldali szabadságpárt. Ma már inkább aggodalommal figyelik, hogy a még szélsőségesebb párt megkerülhetetlen a helyi politikában.","shortLead":"Negyedszázada óriási hullámokat vert Ausztriában és az EU-ban, hogy az osztrák kormánykoalícióba bekerült a Jörg Haider...","id":"20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9d9269-cf9b-4a4a-9ee2-31448559a9f0.jpg","index":0,"item":"29bdac02-8217-4696-8337-d6035e9791e5","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-jorg-haider-neppart-szabadsagpart-koalicio-ausztria","timestamp":"2025. február. 01. 14:00","title":"Jörg Haider kísértete járja be Európát: az EU tehetetlenül nézi a szélsőjobboldal térfoglalását a tagállamokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor amerikai árucikkre azonnal, másokra később vet ki ellenvámot, Mexikó is hasonlóra készül. Kína a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszkodik. Termékek széles skálája drágulhat.","shortLead":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor...","id":"20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd.jpg","index":0,"item":"653e5218-285b-4412-b311-e5a8bf2ac954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. február. 02. 08:55","title":"Mexikó és Kanada visszavág Trumpnak: vámköteles lesz a bourbon whisky is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok szempontjából.","shortLead":"Még a megelőző évek mércéjével mérve is zűrzavaros, egyszersmind tragikus volt 2024 a fegyveres konfliktusok...","id":"20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"bcb936a0-64a8-4d61-b110-e9b3d4aafdf7","keywords":null,"link":"/360/20250201_hvg-tenytar-konfliktuszonak-avilagban-haboruk-eve","timestamp":"2025. február. 01. 15:45","title":"A második világháború óta nem volt ennyi és ilyen súlyos fegyveres konfliktus a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","shortLead":" A Keszeg és Ősagárd közötti vezetékszakaszon pénteken keletkezett hiba 19 ezer fogyasztót érintett.","id":"20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"ee721163-ea17-4dba-8cbe-aad1fd1a61e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Ujra-van-a-gaz-53-nogradi-es-4-pest-varmegyei-telepulesen","timestamp":"2025. február. 01. 17:25","title":"Újra van gáz 53 nógrádi és négy Pest vármegyei településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]