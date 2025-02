Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","shortLead":"Itt, Európában már csak hibrideket forgalmaznak. ","id":"20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec02bcf0-146f-4123-afd6-00ddca7c80f3.jpg","index":0,"item":"3d033db4-6a16-4a7f-ad21-ec22b65ccff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_Otszazezer-hibrid-Suzukit-gyartottak-mar-Esztergomban","timestamp":"2025. január. 31. 07:31","title":"Ötszázezer hibrid Suzukit gyártottak már Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","shortLead":"A külügyminiszterrel folytatott beszélgetésében G. Fodor Gábor Soros György kitiltását is felvetette.","id":"20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"3942d3c1-6701-479f-ac8d-2913581cb9a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_szijjarto-usa-rogan-parlament-jogalkotoi-valasz","timestamp":"2025. január. 31. 16:05","title":"Szijjártó: Rogán szankcionálására válaszul jogalkotási folyamatra készül a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddbbb90-bf77-4001-8cd2-27f0b9a7c2ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szánthó Miklós “nagyon nagy neveket” ígér. ","shortLead":"Szánthó Miklós “nagyon nagy neveket” ígér. ","id":"20250130_Iden-is-lesz-CPAC-Hungary-nem-talaljak-ki-ki-lesz-a-foszonok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ddbbb90-bf77-4001-8cd2-27f0b9a7c2ea.jpg","index":0,"item":"d5c34bfe-79fb-4729-9652-537efdcbda9b","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Iden-is-lesz-CPAC-Hungary-nem-talaljak-ki-ki-lesz-a-foszonok","timestamp":"2025. január. 30. 14:33","title":"Idén is lesz CPAC Hungary, nem találják ki, ki lesz a főszónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy befektetői csoport, élén a világ legismertebb YouTube-videósával 7821 milliárd forintnyi összeget gyűjtött össze, hogy megvegye a kínai ByteDance-től a TikTok amerikai piacát.","shortLead":"Egy befektetői csoport, élén a világ legismertebb YouTube-videósával 7821 milliárd forintnyi összeget gyűjtött össze...","id":"20250130_amerikai-tiktok-eladasa-mrbeast-bytedance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8193cfc-858c-4696-8665-54c0580bd236.jpg","index":0,"item":"3e2d5620-2dae-43f5-8d1d-118048ceb47f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_amerikai-tiktok-eladasa-mrbeast-bytedance","timestamp":"2025. január. 30. 14:46","title":"20 milliárd dollárért venné meg MrBeast a TikTok amerikai üzletágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza akarja-e állítani Nagy-Magyarországot.","shortLead":"A rendőrök a kihallgatáson azt akarták tudni, hogy revíziós célja volt-e a Felvidék szó használatával és vissza...","id":"20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b0efef-f97e-4979-ab67-bad88584ac81.jpg","index":0,"item":"a3fe0c52-aa89-4bff-bc01-fc853cb47012","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_kihallgats-dunaszerdahely-polgarmester-felvidek","timestamp":"2025. január. 31. 18:58","title":"Kihallgatták a rendőrök Dunaszerdahely polgármesterét, mert a Felvidék szót használta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","shortLead":"Az ügyről a HVG számolt be, Polt Péter most Vadai Ágnes kérdésére válaszolva ismerte el, hogy eljárás van folyamatban.","id":"20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c066638-3a96-4ede-9b47-264742bf1161.jpg","index":0,"item":"da9bf8ee-f3e2-4935-a49c-b56cce95d472","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_szamalk-szalezi-vadai-agnes-zaklatas-polt-peter","timestamp":"2025. január. 30. 13:41","title":"A készenléti rendőrség nyomoz a január közepén gyermekvédelmi ügyben felfüggesztett szalézi igazgatóhelyettes ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","shortLead":"Ha az infláció meghaladja a hat százalékot, a rendelet hatályát veszti.","id":"20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be1d977-9576-4c2c-95ae-2475eb1c53cd.jpg","index":0,"item":"4c866dce-3a28-4e58-aa4f-7e309bb68c7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_naperomu-kormany-rendelet-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2025. február. 01. 08:11","title":"2029-ig fagyasztotta be a kormány a naperőművektől átvett áram árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e95411-8549-4138-8831-e4e37387cc58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Európa, a világ második legnagyobb elektromosjármű-piaca visszatér az eladások növekedéséhez – jósolja egy kutatócég. ","shortLead":"Európa, a világ második legnagyobb elektromosjármű-piaca visszatér az eladások növekedéséhez – jósolja egy kutatócég. ","id":"20250131_2025-ben-rekordmertekben-nohet-a-plug-in-es-villanyautopiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e95411-8549-4138-8831-e4e37387cc58.jpg","index":0,"item":"6837aed3-74e3-44ba-8bff-fc864acc192c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250131_2025-ben-rekordmertekben-nohet-a-plug-in-es-villanyautopiac","timestamp":"2025. január. 31. 08:35","title":"2025-ben rekordmértékben nőhet a plug-in- és villanyautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]