[{"available":true,"c_guid":"5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról, meg arról, hogy hol kellene erősödnie Magyar Péternek, és arról is, mikorra érhet be a Fidesz fiataloknak szóló stratégiája. Érdemes megnézni az egész adástm, de néhány gondolatot most ki is emelünk.","shortLead":"Egyórás interjút készítettünk a Fülkében Szabó Andrea szociológussal, többek között a Fidesz meg nem rendült magjáról...","id":"20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5adba2f5-4532-40f3-9199-49d86d4c67b3.jpg","index":0,"item":"f665bb99-f362-4892-b47a-bd486972ab21","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Fulke-podcast-Szabo-Andrea-valasztas-Rogan-Magyar-Orban-promo-ebx","timestamp":"2025. január. 10. 05:30","title":"Szabó Andrea: A szavazói tömb összetétele most a Fidesznek kedvez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen szempontból a belső égésű motorral szerelt vagy a tisztán villanyos változat a praktikusabb-e. Ha út közben kell “etetni”, a gépet, az sem kidobott idő, ezért adunk pár tippet, hogy mire lehet felhasználni ezt a szűk fél órát. ","shortLead":"Az elektromos autókat akár otthon vagy a munkahelyen is tölthetjük, így elhalványulni látszik a vita, hogy ilyen...","id":"20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62fd830-0d02-43b5-9563-931c6c3a5f29.jpg","index":0,"item":"9f623f3f-d1f7-411a-8808-761682b837e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241212_fordmagyarorszag_Ford_Explorer_toltesi_ido","timestamp":"2025. január. 09. 11:30","title":"Mi fér bele 26 percbe? – Ezt tedd, amíg feltölt az autód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","shortLead":"Maga Varju is elindul a megüresedett helyért.","id":"20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f.jpg","index":0,"item":"a50de51a-a6dc-47eb-bb97-91718ab4eea9","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_varju-laszlo-idokozi-valasztas-ujpest-angyalfold","timestamp":"2025. január. 09. 17:24","title":"Kitűzték az időközi választás időpontját a lemondott Varju László választókerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","shortLead":"Claudia Sheinbaum a Mexikói Amerika nevet javasolja.","id":"20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/127566a8-610a-45cf-8bfd-aa05aa9a9d5d.jpg","index":0,"item":"5345aeee-cf29-4f11-b98c-ac655207656a","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_eszak-amerika-atnevezes-mexiko-usa-claudia-sheinbaum-donald-trump","timestamp":"2025. január. 09. 14:36","title":"Észak-Amerika átnevezésének ötletével vágott vissza Trumpnak a mexikói elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","shortLead":"1,6 fokkal volt melegebb tavaly, mint az iparosodás előtti szint. 2024 így a valaha mért legmelegebb év lett. ","id":"20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/086be924-2a95-4fa7-9e83-92912c125ae4.jpg","index":0,"item":"d4784504-0423-4549-a251-bc0d3f2f7a2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20250110_klimavaltozas-globalis-felmelegedes-15-celsius-fok-eddigi-legmelegebb-ev-parizsi-klimacel-meghaladva","timestamp":"2025. január. 10. 08:54","title":"2024 lett az első év, amikor meghaladta az 1,5 Celsius-fokot a globális felmelegedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b3002c-32bb-4c7c-a852-b4e9adc7f933","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a citomegalovírus-fertőzés során előfordulhat, hogy egy aktív vírus eljut az agyig, ami hatással lehet az Alzheimer-kór kialakulására.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a citomegalovírus-fertőzés során előfordulhat, hogy egy aktív vírus eljut az agyig, ami...","id":"20250108_citomegalovirus-alzheimer-kor-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91b3002c-32bb-4c7c-a852-b4e9adc7f933.jpg","index":0,"item":"daa10651-bf7a-4339-b362-8b39ee51f616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_citomegalovirus-alzheimer-kor-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 08. 19:03","title":"Kiderült egy ismert vírusról, hogy köze lehet az Alzheimer-kórhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","shortLead":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","id":"20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9.jpg","index":0,"item":"5251ffdd-60a2-44d3-a1aa-44183fc555a1","keywords":null,"link":"/elet/20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","timestamp":"2025. január. 09. 06:03","title":"Online randis „testbeszéd” – három intő jel, hogy nem érdekled a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","id":"20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649.jpg","index":0,"item":"523bd227-f1a2-4a27-a110-fe325a8ba985","keywords":null,"link":"/sport/20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","timestamp":"2025. január. 09. 09:39","title":"Az úszóelnök Hosszú Katinkáról: „Bebizonyította, hogy a lehetetlen nem létezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]