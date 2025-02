Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 2022-es ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter támogatásáról biztosította a Tisza Párt elnökét.","shortLead":"A 2022-es ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter támogatásáról biztosította a Tisza Párt elnökét.","id":"20250209_marki-zay-peter-magyar-peter-valasztas-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e2e1cfc-a157-4e9a-a38c-52931af96770.jpg","index":0,"item":"3b86eebc-2930-4608-8217-3bd3b4a6bbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_marki-zay-peter-magyar-peter-valasztas-tamogatas","timestamp":"2025. február. 09. 10:40","title":"Márki-Zay Péter: Teljes szívemmel támogatni fogom Magyar Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a248c60a-bcbc-481d-8fc9-12c643e22097","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Liefeld nem vásárolta meg a karakterhez a kizárólagos jogokat, így a Disney és a Marvel továbbra is használhatja, és a jövőbeli projektekből is kap részesedést az alkotó.","shortLead":"Rob Liefeld nem vásárolta meg a karakterhez a kizárólagos jogokat, így a Disney és a Marvel továbbra is használhatja...","id":"20250207_deadpool-disney-marvel-szakitas-szerzoi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a248c60a-bcbc-481d-8fc9-12c643e22097.jpg","index":0,"item":"91563ae2-acf7-4d3d-8781-ea835bf6729a","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_deadpool-disney-marvel-szakitas-szerzoi-jogok","timestamp":"2025. február. 07. 18:32","title":"Nem engedték be a premier utáni partira, összerúgta a port a Disney-vel Deadpool megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","shortLead":"Szerintük a platformot szándékosan úgy tervezték, hogy a gyerekek bármi áron fel akarják hívni magukra a figyelmet.","id":"20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae475e5d-c5ea-41c0-a5da-0a044f480474.jpg","index":0,"item":"617f6dc5-cba3-45f8-ac87-99fbd1a34dab","keywords":null,"link":"/elet/20250207_tiktok-blackout-kihivas-halal-per","timestamp":"2025. február. 07. 20:06","title":"Fojtogatós kihívásba belehalt gyerekek szülei perelik a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás eredményeképp újra áramlik benne a Duna vize.","shortLead":"A Győrhöz közeli Erebe-szigeti mellékág valójában vagy félszáz éve holtág volt, de most egy európai uniós összefogás...","id":"20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95c0b0ae-17ca-4794-bb11-f62f121f80bd.jpg","index":0,"item":"4a9a84ca-645c-4583-8428-f902b7f65d75","keywords":null,"link":"/zhvg/20250207_retisas-duna-mellekag-erebe-sziget-video","timestamp":"2025. február. 07. 20:16","title":"Gyönyörű videón a feltámasztott dunai mellékág fölött szárnyaló rétisas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell verni a hatalmaskodókat és követőiket, ha meg akarjuk őrizni ezt a nagyszerű civilizációt.","shortLead":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell...","id":"20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c.jpg","index":0,"item":"3d49ee65-728a-48a3-b7ba-86cbc6bcfce4","keywords":null,"link":"/360/20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 09:04","title":"Times-vélemény: Trump sakáljai nem „mentik meg a Nyugatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen árnyoldalai vannak az első körben benzines és hamarosan tisztán elektromos verzióban is kapható Omoda 5-nek?","shortLead":"Egyedi formával, minőségi tágas utastérrel és korrekt árral támad a legújabb kínai autó Magyarországon, de vajon milyen...","id":"20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de2db74a-5d95-4829-86db-75082194414c.jpg","index":0,"item":"7dc390f9-d20f-47aa-b832-eaf1ade6d6b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250208_kinai-chery-omoda-5-benzines-suv-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 08. 08:00","title":"Kalandorok ne kíméljenek! Teszten az olcsón nagyot gurító benzines kínai Omoda 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő egy reklámban játszotta újra karrierjének egyik legikonikusabb és legviccesebb jelenetét.","shortLead":"A színésznő egy reklámban játszotta újra karrierjének egyik legikonikusabb és legviccesebb jelenetét.","id":"20250207_meg-ryant-majonez-orgazmus-harry-es-sally","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f2deb5-f732-4ded-96f3-05c68fc2433b.jpg","index":0,"item":"ff1f8370-e3dd-4d1d-a1f3-bf349de70de4","keywords":null,"link":"/elet/20250207_meg-ryant-majonez-orgazmus-harry-es-sally","timestamp":"2025. február. 07. 16:54","title":"A 63 éves Meg Ryant ezúttal egy majonéz juttatja el a csúcsig – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]