[{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","shortLead":"Depp a jövőben is szeretne Csoma Judittal dolgozni.","id":"20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"fe56b9ff-16a6-4d03-8dcf-e0936ce7e24a","keywords":null,"link":"/kultura/20250213_Magyar-szinesznot-rendezett-Johnny-Depp","timestamp":"2025. február. 13. 08:38","title":"„Depp engem választott” – magyar színésznőt rendezett Johnny Depp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferencet a hivatali visszaélés mellett már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja a nyomozó főügyészség.","shortLead":"Biró Ferencet a hivatali visszaélés mellett már összesen 87 millió forintra elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja...","id":"20250213_biro-ferenc-integritas-hatosag-hivatali-visszaeles-hutlen-kezeles-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"df924ac7-1a45-456a-b8fc-aab42f403fad","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_biro-ferenc-integritas-hatosag-hivatali-visszaeles-hutlen-kezeles-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-ebx","timestamp":"2025. február. 13. 10:30","title":"Újabb bűncselekmények gyanúja miatt hallgatták ki ismét az Integritás Hatóság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1a94dd-cd6d-4d48-b0a4-b5b1b6b1f03b","c_author":"Balla István - Bordás Gábor - Nemes Nikolett ","category":"elet","description":"A lista persze szubjektív, a szerelemről pedig tudjuk, hogy nemcsak jó, hanem fáj, nemcsak szép, hanem olykor cafatokra tép, jó eséllyel elvakít, rosszabb esetben pedig egy időre megszállott, nyomorult idiótává változtat. 