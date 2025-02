Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","shortLead":"Élete legnagyobb kihívása előtt áll a magyar Jason Momoaként emlegetett Megyeri Balázs, áttételes rákkal küzd.","id":"20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18895b4a-e6a4-4697-ae6d-9780d88eef5b.jpg","index":0,"item":"614e7679-ec54-43ae-8a79-8f10b99c714f","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sulyos-beteg-Jason-Momoa-magyar-dublore","timestamp":"2025. február. 17. 08:31","title":"Súlyos beteg Jason Momoa magyar dublőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színész megdöbbent, hogy a Freckleface Strawberry című első könyve feketelistás lett.","id":"20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44768b6b-84d8-4fd8-b6c1-2bd0ca9dc173.jpg","index":0,"item":"a5d91732-09d6-41f7-8ec6-876e72b968ec","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Kitiltottak-Julianne-Moore-gyerekkonyvet-egy-sor-amerikai-iskolabol","timestamp":"2025. február. 17. 10:54","title":"Trumpék kitiltották Julianne Moore gyerekkönyvét egy sor amerikai iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","shortLead":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","id":"20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"4accbcc4-be2c-4e7a-b6b0-6e71e42d0736","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","timestamp":"2025. február. 17. 10:16","title":"Szijjártó Péter szerint azok az európai vezetők, akik hétfőn összegyűlnek Párizsban, meg akarják akadályozni az ukrán békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági konferenciát. A játékban fontos bábu Orbán és a többi szélsőjobbos politikus. Nem véletlen, hogy az amerikai alelnök a szólásszabadságot védve a fasiszta erők terjedését támogatja.","shortLead":"Nem érti, mit miért tesz az amerikai elnök? Itt egy magyarázat az ámokfutásra, amely dominálta a müncheni biztonsági...","id":"20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ff54b1-ae82-4e18-bdae-06b2f150ba76.jpg","index":0,"item":"796bd523-f2f1-4f24-a0e3-ceb77eb882d2","keywords":null,"link":"/360/20250217_Kaosz-van-Europaban-trump-washington-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 17. 06:30","title":"Káosz van Európában, és nem véletlen: épp ez Trump célja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899f6e37-30e2-41b1-a095-d4780386e2fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, aki még a mentés után is sokáig remegett. A szerencsétlenség ugyanakkor gyorsan összekovácsolta az utasokat, akik egymásnak segítettek a nehéz helyzetben. ","shortLead":"Volt, aki még a mentés után is sokáig remegett. A szerencsétlenség ugyanakkor gyorsan összekovácsolta az utasokat, akik...","id":"20250218_delta-airlines-baleset-pearson-repuloter-utasok-beszamoloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/899f6e37-30e2-41b1-a095-d4780386e2fc.jpg","index":0,"item":"279952dc-031c-42af-a4aa-7c7f082bad23","keywords":null,"link":"/elet/20250218_delta-airlines-baleset-pearson-repuloter-utasok-beszamoloi","timestamp":"2025. február. 18. 11:43","title":"„Úristen, épp most éltem túl egy repülőgép-szerencsétlenséget” – így élték meg az utasok a torontói balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Néhány enyhébb szorongásos zavar esetén a mindfulness terápia felveszi a versenyt a pirulákkal – derül ki egy friss...","id":"20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71acba02-183f-4239-9298-cbe273bd7717.jpg","index":0,"item":"c18ff7fd-15a7-4dfc-a824-7f54e97f8cba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250217_Szorongascsokkentes-mellekhatasok-nelkul","timestamp":"2025. február. 17. 12:18","title":"Szorongáscsökkentés mellékhatások nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató. Szerkesztett részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az orvos „egészséges étrendet” javasolt nekünk. De mit jelent ez valójában? Ebben segíthet az alábbi útmutató...","id":"20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f96daa-f0d8-494f-af51-2b2371f6b932.jpg","index":0,"item":"4ff9634d-f6f0-43ee-af58-79e7fe33e122","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250216_Egeszseges-etkezes-egyszeruen-Ezt-erdemes-tudni-mielott-bevasarolunk","timestamp":"2025. február. 16. 19:15","title":"Egészséges étkezés egyszerűen: Ezt érdemes tudni, mielőtt bevásárolunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]