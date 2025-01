Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok felidézte, hogy ő is csak két nappal később, egy e-mailből értesült róla, hogy ő lett a kecskeméti légibázis első embere.","shortLead":"Gróf Gergely ezredes kinevezését szinte teljesen elhallgatta a honvédség 2023 februárjában, a most leváltott parancsnok...","id":"20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595c8d61-684c-4bc0-85bb-e48d9d1caaa3.jpg","index":0,"item":"8ecd6670-56f4-4e28-841a-728d36c701e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_kecskemet-legiero-repuloter-parancsnok","timestamp":"2025. január. 28. 05:47","title":"Ismét új parancsnoka van a kecskeméti légibázisnak, elődje erős szavakkal búcsúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról napra szélesedik a szerbiai diákok tiltakozási akciója, a politikus békülékeny hangot ütött meg hétfő esti beszédében és közölte, megbüntetik a tavaly novemberi újvidéki katasztrófa felelőseit. A vasúti pályaudvar tetőszerkezetének részleges leomlása következtében 15 ember vesztette életét. ","shortLead":"Bár az elemzők arra számítottak, Aleksandar Vucic szerb államfő rendkívüli állapotot rendel el amiatt, hogy napról...","id":"20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2163f2-dc38-4b21-a019-14f127836ab7.jpg","index":0,"item":"a8acdcd8-afa2-42a7-bf7a-814094ad1b75","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Bekulekenyebbe-valt-a-tuntetesek-hatasara-a-szerb-elnok","timestamp":"2025. január. 27. 22:07","title":"Békülékenyebbé vált a tüntetések hatására a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai tele voltak hibákkal.","shortLead":"A főpolgármester is beszállt a cégvezetői pályázatokról szóló üzengetésbe. Karácsony szerint a Tisza-frakció javaslatai...","id":"20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"dc821f02-62b0-4187-a559-022b9671b2b7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Karacsony-Ez-Budapest-itt-nem-emeljuk-torvenytelenul-a-cegvezetok-fizeteset","timestamp":"2025. január. 29. 08:15","title":"Karácsony: „Ez Budapest: itt nem emeljük törvénytelenül a cégvezetők fizetését!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","shortLead":"Az interneten lévő adatokat használó OpenAI bebizonyítaná, hogy a DeepSeek tőlük visz el adatokat.","id":"20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d4268c-a07f-4ec3-919e-367f32b94ca3.jpg","index":0,"item":"1cde5cb1-9aeb-4d84-87ce-fe60d602ef22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_openai-ChatGPT-deepseek-lopas-adatok-microsoft","timestamp":"2025. január. 29. 11:13","title":"Panaszkodik a ChatGPT gyártója, hogy az új kínai rivális ingyen lenyúlja az adataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","shortLead":"Azt viszont még nem tudni, Orbán Viktor mikor látogat Washingtonba.","id":"20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a07cb9-0a7d-40a1-91d4-22b0bfc1d132.jpg","index":0,"item":"758103b3-3f80-4efa-9272-e098b2324995","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_egyesult-allamok-izrael-donald-trump-talalkozo","timestamp":"2025. január. 29. 12:30","title":"Netanjahu lesz Trump első külföldi vendége a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják, remek pénzforrásra leltek bennük. Az egyik kaliforniai cég viszont úgy döntött, átvághatatlan kábelekkel oldja meg ezt a problémát.","shortLead":"Az elektromos autók töltését szolgáló kábelekben sok a réz, és miután értékes anyagról van szó, egyesek úgy gondolják...","id":"20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0547a6ec-ec15-492c-8a03-f007306477a5.jpg","index":0,"item":"ee53f170-0a89-46e4-89c8-1505f1212c99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_chargepoint-vagasallo-toltokabelek-es-riasztorendszer-elektromos-autok-toltoallomas","timestamp":"2025. január. 28. 08:03","title":"Mi lesz így réztolvajokkal meg a vandálokkal? Bemutatták a vágásálló töltőkábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is baj, hogy nincs elég pszichológus, így nincs aki elbeszélgessen a fiatalokkal, amikor megkerülnek. ","shortLead":"Az is baj, hogy nincs elég pszichológus, így nincs aki elbeszélgessen a fiatalokkal, amikor megkerülnek. ","id":"20250128_Csaknem-900-gyermekvedelmi-gondoskodasban-elo-fiatalt-tartottak-nyilvan-eltuntkent-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d290e1-429d-49e8-81ab-daf86162dcd5.jpg","index":0,"item":"137dd9c9-84df-40d3-addc-98b9476ad503","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Csaknem-900-gyermekvedelmi-gondoskodasban-elo-fiatalt-tartottak-nyilvan-eltuntkent-Magyarorszagon","timestamp":"2025. január. 28. 07:27","title":"Csaknem 900 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalt tartottak nyilván eltűntként Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","shortLead":"75 éven át működött a Volkswagen-csoport belgiumi gyára. ","id":"20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0766b918-6153-4c36-a5f0-d3c0988a3067.jpg","index":0,"item":"d07c571b-a560-45af-b2d8-1bc8a296433f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_Audi-brusszeli-gyar-elbocsatott-dolgozo-juttatasok","timestamp":"2025. január. 28. 13:40","title":"80-160 millió forint végkielégítést is kaphatnak a bezáró brüsszeli Audi-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]