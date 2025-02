Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia, ám a legutóbb Siri Bibasz maradványai helyett egy névtelen, azonosítatlan holttestet adtak át.","shortLead":"A palesztin terrorszervezetnek a tűzszünet értelmében az elhunyt izraeli túszok holttesteit is ki kell szolgáltatnia...","id":"20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"b3e93ddc-e126-41d6-9a80-19912f61c19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_Izrael-hamasz-holttest-azonositatlan-bibasz","timestamp":"2025. február. 21. 06:55","title":"Izrael azzal vádolja a Hamászt, hogy egy azonosítatlan holttestet adott át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","shortLead":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","id":"20250220_ferenc-papa-javulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"cd81c02e-20e1-4812-88c7-826f30e33464","keywords":null,"link":"/elet/20250220_ferenc-papa-javulas","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori rezidenciája miatt támadják. Magyar szerint ez mindig is az állam tulajdona volt, nem Ruszin-Szendi rendelte meg, és inkább azt kellene vizsgálni, mely cégek építették a több mint 900 milliós ingatlant.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint tudatos lejáratás része, hogy a mellette felsorakozó volt vezérkari főnököt az egykori...","id":"20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/063c4bd8-1b95-4192-8813-1ff42a94c3a6.jpg","index":0,"item":"f6309bb9-5305-435f-b362-6a5a8828888f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_Magyar-Peter-vedi-az-ingatlanugy-miatt-betamadott-Ruszin-Szendi-Romuluszt","timestamp":"2025. február. 21. 10:49","title":"Magyar Péter szerint aljas támadás Ruszin-Szendi Romulusz ellen az Index által megírt ingatlanügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 22. 15:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","shortLead":"Az Oscar-díjas Saul fia rendezője a francia ellenállás legendás alakjáról forgatja következő filmjét.","id":"20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923054fc-ecd7-4aad-97cf-5d4c2774b99d.jpg","index":0,"item":"5a6c0626-1a78-403c-9831-ba45315e4c63","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Francia-sztarral-fog-forgatni-Nemes-Jeles-Laszlo","timestamp":"2025. február. 21. 15:01","title":"Francia sztárral fog forgatni Nemes Jeles László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási Hivatal. A Belügyminisztérium viszont pont erre készül.","shortLead":"„Nem tartja szakmailag indokoltnak” a kompetenciamérések feladatlapjainak érdemjeggyel való értékelését az Oktatási...","id":"20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54678bee-a80c-4a4d-953f-d12fcddf62ac.jpg","index":0,"item":"6b40abfa-0350-4b61-b8dc-069d9b246bb7","keywords":null,"link":"/elet/20250221_kompetenciameres-osztalyzas-oktatasi-hivatal-tokeletesen-ellentmond-belugyminiszterium-rendelet","timestamp":"2025. február. 21. 12:29","title":"Osztályozni a kompetenciamérést? Az Oktatási Hivatal oldala tökéletesen ellentmond Pintér Sándor rendeletének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik legijesztőbb biztosítási csalásának elkövetője.","shortLead":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik...","id":"20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85.jpg","index":0,"item":"8e5fd356-bc36-45cd-85da-a96821bd27d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","timestamp":"2025. február. 22. 10:23","title":"Vagyonelkobzásra ítélték a férfit, aki biztosítási csalás miatt vágatta le a lábait a vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]