Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","shortLead":"Egy kis csapóajtó lényegében a szabadalom, amelyen keresztül az oltóanyag bejuthat az akkuházba.","id":"20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b3f5eb-a1dc-411d-b4ba-199548c2ca42.jpg","index":0,"item":"242230a8-11ab-47d5-8793-7aac09acfd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Erdekes-otlettel-gyorsitana-az-elektromosauto-tuzek-oltasat-a-Renault","timestamp":"2025. február. 24. 08:58","title":"Érdekes ötlettel gyorsítaná az elektromosautó-tüzek oltását a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban máris igaza lett, hogy nekiesett a komplett NER. A fő üzenet, hogy a katona maradjon a karabélynál, megalapozott vélemény, még ha Ruszin esetében nem is áll meg. A honvédelmi miniszter attitűdje viszont legalább ekkora károkat képes okozni.","shortLead":"Magyar Péter pártkongresszusán bemutatkozott Ruszin-Szendi Romulusz mint a Tisza új katonai szakpolitikusa, és abban...","id":"20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"ddbe4dbf-77cf-43d3-b62c-6605315c5165","keywords":null,"link":"/360/20250225_ruszin-szendi-politizalas-szalay-bobrovniczky-katonaskodas-elemzes-honvedelem-politika","timestamp":"2025. február. 25. 11:53","title":"Politizálhat egy tábornok? És játszhat-e katonásdit a miniszter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Négy év, négy korcsoport.","shortLead":"Négy év, négy korcsoport.","id":"20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d4d886-f58c-48b3-bf18-d1f982f9939b.jpg","index":0,"item":"92b4998b-17eb-441b-93bc-0df8cbcbb197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Orban-Viktor-ketgyerekes-anyak-adomentessege-szja-mentesseg-utemterv-lepcsok-korosztalyok-bejelentes","timestamp":"2025. február. 24. 13:38","title":"Orbán Viktor bejelentette a pontos ütemtervet a kétgyerekes anyák adómentességére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem magyarázták meg, mire gondolt Orbán Viktor, amikor az idei Pride-ra utalt, de azt sejtették, hogy ha most nem is tiltható be a rendezvény, a kormánynak lehetnek ez irányba ható „további lépései”.","shortLead":"Brüsszelezve, LMBTQ-propagandázva gyermekvédelmet emlegetett a Kormányzati Tájékoztatási Központ, és ugyan nem...","id":"20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"8e5dd67c-acc7-4ccc-962e-094d33358935","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Jogszabaly-Pride-betiltas-Orban-kormanyzat-Fidesz-KDNP-torvenymodositas-alaptorveny-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 17:52","title":"A hatályos jogszabály alapján a Pride nem tiltható be, de a kormányzat a HVG-nek nem zárta ki, hogy a törvény megváltozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dfbf32-a1f3-45ee-ab54-fe8e225e0093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kifejezetten sokszínű lemezzel jelentkezik a Bujdosó János vezette zenekar. A Hundred Desires a hvg.hu-n már meghallgatható.","shortLead":"Kifejezetten sokszínű lemezzel jelentkezik a Bujdosó János vezette zenekar. A Hundred Desires a hvg.hu-n már...","id":"20250224_Bujdoso-Janos-bujdoso-quartett-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2dfbf32-a1f3-45ee-ab54-fe8e225e0093.jpg","index":0,"item":"9f26a02d-68a9-40dd-be60-04ff50a74f02","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Bujdoso-Janos-bujdoso-quartett-albumpremier","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Így hangzik Cindy Lauper vagy Karády Katalin, ha a Bujdosó Quartett játssza – lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","shortLead":"A Mercedes már közúton teszteli első szilárdtest-akkumulátoros elektromos autóját.","id":"20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f6a60-8090-48da-9242-b9a7e217121f.jpg","index":0,"item":"6a1b6fd5-7f41-45b8-b004-40283ab8db99","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_itt-a-mercedes-1000-kilometeres-hatotavu-uj-villanyautoja-eqs","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Itt a Mercedes 1000+ kilométeres hatótávú szuperaksis új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","shortLead":"A napokig tartó vörös kód után a közeledő jó idő hírnöke lehet a madár.","id":"20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/683ad63a-3151-4a3d-98df-8008456f17c4.jpg","index":0,"item":"ac060b9e-362c-4ce4-89c2-090934d5db48","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Elso-golya-Oroshazan-idojaras-enyhules-tavasz","timestamp":"2025. február. 24. 11:02","title":"Orosházára már megérkezett az első gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van veszélyben a demokrácia Magyarországon.","shortLead":"Interjút adott a januárban távozott amerikai nagykövet, amelyben tömören összefoglalta, hogy szerinte miért van...","id":"20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"58785550-514c-41b3-a234-559b8ea16fa4","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_David-Pressmann-interju-Orban-Viktor-USA-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 17:18","title":"David Pressman: Magyarországon nem konzervativizmus van, hanem korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]