[{"available":true,"c_guid":"89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát nyújtva egyfajta csomóponttá váljunk felhasználóink számára” – mondta a HVG-nek Atanas Raykov. A Rakuten Viber globális marketingért felelős alelnöke az üzenetküldő platform magyarországi terveiről is beszélt, és azt is elmondta, hogyan védekeznek a kibertámadások ellen.","shortLead":"„Szuperappá szeretnénk válni, azt akarjuk, hogy a szolgáltatások, információk és üzleti megoldások együttes kínálatát...","id":"20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89669804-62e4-486e-9595-ce77949f56ec.jpg","index":0,"item":"811fdc78-6389-42cf-8db7-b504ce2ff79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_viber-szuperalkalmazas-atanas-raykov-interju","timestamp":"2025. február. 25. 12:35","title":"Mi lesz a Viberből? Mi lesz Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztériumok a 444 adatigénylésére árulták el, tárcavezetőik mennyit költöttek utazásra és szállásra – igaz, nem mindenhonnan érkezett használható válasz.","shortLead":"A minisztériumok a 444 adatigénylésére árulták el, tárcavezetőik mennyit költöttek utazásra és szállásra – igaz, nem...","id":"20250225_kormany-pinter-sandor-kozerdeku-adatigenyles-magangep-boka-janos-gulyas-gergely-tuzson-bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"82b801e5-3326-4813-831e-479f1e0428e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kormany-pinter-sandor-kozerdeku-adatigenyles-magangep-boka-janos-gulyas-gergely-tuzson-bence","timestamp":"2025. február. 25. 06:52","title":"Pintér repült a legdrágábban, Lantos 640 ezerért éjszakázott Bakuban – kiderültek a kormánytagok utazási költségei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra – az Európai Bizottság és a civil szervezetek közötti szerződések átláthatósága. Ezek voltak az Általános Ügyek Tanácsának legfontosabb témái.","shortLead":"A két márciusi uniós csúcstalálkozó napirendje, a következő hétéves költségvetés előkészítése és – magyar javaslatra –...","id":"20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361afca6-dbf0-440a-9d9e-604d4ee3ab2e.jpg","index":0,"item":"bf18f4d7-90b2-4dfe-9095-703df5d62fd4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250225_unios-forrasok_boka-janos_civil-szervezetek","timestamp":"2025. február. 25. 18:36","title":"Bóka János: Sem a befagyasztott uniós pénz, sem a migrációs büntetés ügyében nincs előrelépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz tavaszi áradás. Ennek akár örülhetnénk is, de annak már kevésbé, hogy mennyivel több víz párolog el az utóbbi években Magyarország területéről. Közben azonban kinyílt egy lehetőség, amivel egyszerűen pótolhatjuk a talajból hiányzó vizet.","shortLead":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz...","id":"20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41.jpg","index":0,"item":"7d839ff8-d164-4891-a370-0340feed3433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 13:44","title":"Újabb figyelmeztető jel: alig van hó a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén nem is mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","shortLead":"A hétszobás, balatonakarattyai panzió építésébe öt éve beszállt az állam 42 millió forinttal.","id":"20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0c3ccb8-c893-4940-bd50-d36b60aa7dab.jpg","index":0,"item":"49632ccf-f85a-40ed-af34-48409f9eca8e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250225_elado-szaraz-istvan-balatonakarattya-haz","timestamp":"2025. február. 25. 20:20","title":"450 millióért eladó a balatoni villa, amire Száraz István állami turisztikai pénzt is bőven kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán. A legfrisseb értesülések szerint három Molotov-koktélt dobtak a konzulátus kertjébe.","shortLead":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán. A legfrisseb értesülések...","id":"20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435.jpg","index":0,"item":"8299671b-532c-4793-9516-9f0d605456cd","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Robbanas-tortent-a-marseillei-orosz-konzulatuson","timestamp":"2025. február. 24. 10:19","title":"Robbanás történt a marseille-i orosz konzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","shortLead":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","id":"20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de.jpg","index":0,"item":"bb42bf9c-f8e8-40ae-8ec4-c7f670fc9868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Gordon Ramsay elképesztő Ferrarijával érkezett a londoni F1-es szezonyitóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","shortLead":"Hogy miért, nem tudni, de egyesítette az egeret és az illatosítót a legújabb perifériájában az Asus.","id":"20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c924a6a-468f-4261-aed5-abce9e5a2e84.jpg","index":0,"item":"70a06ca8-5e88-4ad1-ac77-d190ac3ef03c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_asus-fragrance-mouse-illatositos-eger-illoolajok","timestamp":"2025. február. 24. 16:03","title":"Nem vicc: illóolajat lehet tölteni az Asus új egerébe, ami illatosítóként is funkcionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]