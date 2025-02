Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol ellenőrizheti, érintett-e.","shortLead":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol...","id":"20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"ef5d5e37-0e0f-4fae-ad1f-185ced3d1541","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","timestamp":"2025. február. 26. 11:03","title":"Az öné is köztük lehet: 284 millió felhasználói fiók adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága, hogy egyszer az életben még láthassa gyermekét.","shortLead":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága...","id":"20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2.jpg","index":0,"item":"38dab8da-24a7-496c-b58d-3dfd1b355c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","timestamp":"2025. február. 27. 08:46","title":"„Bevallom, nem is merek emberek közé menni” – megszólalt az Amerikában lebukott magyar sorozatgyilkos édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként fel is mondott a tárcánál.","shortLead":"A korábban a Partizánnak nyilatkozó Bátonyi Péter kollégájának felére csökkentették fizetését, aminek következményeként...","id":"20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e502f9-026d-4432-828d-65721c04c54a.jpg","index":0,"item":"38a9d861-d208-48bc-a612-7068d2f97deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-harmadik-oroksegvedelmi-szakembert-is-szankcionalt-Lazar-miniszteriuma","timestamp":"2025. február. 26. 12:00","title":"Nincs vége a leszámolásoknak: egy harmadik örökségvédelmi szakembert is szankcionált Lázár minisztériuma a Bátonyi-ügy óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Roberto Orci a legnagyobb hollywoodi franchise-okon dolgozott. 51 éves volt.","id":"20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef8d53b-29d8-4e58-a2c7-4552fc6b8aab.jpg","index":0,"item":"2711528c-5bed-4b0e-b080-2f732e97e986","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Meghalt-a-Star-Trek-es-a-Transformers-iroja","timestamp":"2025. február. 26. 09:03","title":"Meghalt a Star Trek és a Transformers forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","shortLead":"A 36 éves nő egy parkolóban állt, amikor a jégcsap rázuhant egy ötemeletes házról.","id":"20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243329b3-ba47-4eba-adf6-71059c9fe825.jpg","index":0,"item":"ac381c18-3c63-479d-bcac-d6dd587bb84c","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_lezuhant-jegdarab-romania-no","timestamp":"2025. február. 25. 21:35","title":"Épületről lezuhant jégdarab ölt meg egy nőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","shortLead":"Három tizenéves fiatal fiút bérelt fel a nő lánya a gyilkosságra, mindannyian hosszú időre börtönbe kerültek.","id":"20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"438aba79-4f80-4ffb-9329-6090259991f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_gyilkossag-fiatal-bergyilkos-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 26. 13:14","title":"Kilenc évet kapott az a 16 éves orosz lány, aki megölette az anyját, mert az eltiltotta a barátjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során megszegte uniós kötelezettségeit, és megsértette az EU hatásköreit. ","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a bíróságnak ki kell mondania, hogy Magyarország az ENSZ-ben egy szavazás során...","id":"20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0.jpg","index":0,"item":"9db57ce5-21fe-4597-b868-4dc8bbb81dea","keywords":null,"link":"/eurologus/20250227_Europai-Birosag_fotanacsnok_unios-jog","timestamp":"2025. február. 27. 12:01","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar kormány bíróságnak képzelte magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]