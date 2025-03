Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egyelőre nem reagált a történtekre. ","id":"20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5629e8-8d6c-44ba-af60-4d1fa9cb187c.jpg","index":0,"item":"68112155-cabf-4951-9201-545ada5ff0f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_reagalt-egy-ukran-kepviselo-az-amerikai-katonai-segelyek-felfuggesztesere","timestamp":"2025. március. 04. 08:18","title":"„Ez szerepelni fog a történelemkönyvekben” – reagált az amerikai katonai segélyek felfüggesztésére egy ukrán képviselő, aki Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem látott csúcsra emeli az importra vonatkozó összesített vámtarifát. Az elnök egyértelmű célja visszahozni az USA-ba a gyártást, és erősíteni a hazai piac szerepét, ám mindennek ára van, ami hosszabb távon akár a dollárt és az amerikai gazdaságot is gyengítheti.","shortLead":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem...","id":"20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"3e610541-a61e-4cc3-9459-a2f0d4bbf0b1","keywords":null,"link":"/360/20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","timestamp":"2025. március. 03. 17:30","title":"Kedden élesedhetnek Trump vámjai, már csak az a kérdés, kinek fognak jobban fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d9427b-c270-41c0-8e0b-c64a90f4a053","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tüzet száz tűzoltónak sikerült megfékeznie.","shortLead":"A tüzet száz tűzoltónak sikerült megfékeznie.","id":"20250303_oroszorszag-baskirfold-olajfinomito-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d9427b-c270-41c0-8e0b-c64a90f4a053.jpg","index":0,"item":"d7e06cf7-30ad-4347-8e2a-000c8c2c3416","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_oroszorszag-baskirfold-olajfinomito-tuzeset","timestamp":"2025. március. 03. 11:31","title":"Az oroszok állítják: nem dróntámadás okozott tüzet az egyik legnagyobb olajfinomítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","shortLead":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","id":"20250303_kiralyret-denever-teleles-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db.jpg","index":0,"item":"75323c0d-4c34-4927-9cba-0021e9b85651","keywords":null,"link":"/elet/20250303_kiralyret-denever-teleles-video","timestamp":"2025. március. 03. 14:39","title":"Telelés közben vettek videóra egy denevért a Királyréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","shortLead":"A spanyol csapat lehet az egyik legkomolyabb érdeklődő a magyar válogatott játékosáért.","id":"20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c83831a8-a81d-4270-9d56-9335846b920b.jpg","index":0,"item":"7425bdc9-3daf-4861-ae99-8fdcc4978e96","keywords":null,"link":"/sport/20250304_real-madrid-kerkez-milos-bournemouth-magyar-valogatott-40-millio-euro-balhatved-atigazolas","timestamp":"2025. március. 04. 10:02","title":"A Real Madrid már tudja, mennyit kell fizetni Kerkez Milosért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","shortLead":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","id":"20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"0b1cdc3d-f57f-4f1f-be36-14ba8396ccca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","timestamp":"2025. március. 03. 08:03","title":"Bejelentette Trump, hogy stratégiai tartalékalapot hoz létre kriptovalutákból, meg is lódult a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]