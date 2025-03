Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","shortLead":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","id":"20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"1d751de6-5c92-401b-92bc-ede6b970b83c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","timestamp":"2025. március. 04. 15:05","title":"Harvey Weinstein reagált arra, hogy az ő gyerekeinek is hálálkodott az Oscar-díj átvételekor Adrien Brody","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","shortLead":"Az MWC 2025 kiállításon fotóztuk körbe a rendfenntartásra szánt új elektromos pick-upot.","id":"20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b483626-2b99-44c8-9e30-3ab52abdb4a5.jpg","index":0,"item":"a28343aa-4182-4d36-bd5e-30956d4647c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_szolgal-es-ved-megneztuk-a-villogos-szirenas-legujabb-tesla-cybertruckot","timestamp":"2025. március. 04. 08:11","title":"Szolgál és véd: megnéztük a villogós-szirénás legújabb Tesla Cybertruckot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","shortLead":"Donald Trump közel-keleti riviéráját egy az egyben elveti a terv, amiről kedden tanácskoznak az arab országok.","id":"20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c37319-a97d-4834-b09c-e8628c9cecc4.jpg","index":0,"item":"536a7eee-6d8c-4db8-bc3f-e8577c242836","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_trump-gaza-terveire-egyiptom-hamasz","timestamp":"2025. március. 04. 15:11","title":"Itt a válasz Trump gázai terveire Egyiptomból: a Hamászt kizárnák a kormányzásból, a lakosság marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","shortLead":"Egy vízelvezető árokba csapódott a kocsi miután kisodródtak. ","id":"20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45d710b-5e6e-46ee-a9a3-ec716b9e77f6.jpg","index":0,"item":"13f901b2-6923-4796-b376-612e51d17cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_gyorshajtas-miatti-baleset-utas-meghalt-fiatal-sofor","timestamp":"2025. március. 05. 13:12","title":"Tragédiával ért véget a gyorshajtás miatti baleset, mindkét utasa meghalt a fiatal sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55795357-6e9e-4918-9c9f-8ad9ab1b91ac","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Vatikán tájékoztatása szerint fokozatosan gyógyul az egyházfő tüdőgyulladása.","shortLead":"A Vatikán tájékoztatása szerint fokozatosan gyógyul az egyházfő tüdőgyulladása.","id":"20250305_ferenc-papa-allapota-hamvazoszerda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55795357-6e9e-4918-9c9f-8ad9ab1b91ac.jpg","index":0,"item":"29daa605-3f59-4a4b-98fb-5c57ab23336e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapota-hamvazoszerda","timestamp":"2025. március. 05. 21:05","title":"Ferenc pápa fejét a kórházban hintették meg hamuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","shortLead":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","id":"20250305_ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb.jpg","index":0,"item":"f26181b5-e48b-4af9-bde5-dd75dfcfee79","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. március. 05. 10:43","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, éjjel nem invazív lélegeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]