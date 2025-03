Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra hivatkozva.","shortLead":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra...","id":"20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d.jpg","index":0,"item":"f514c73a-8b4c-4219-b56e-59db1a2c3851","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","timestamp":"2025. március. 05. 15:58","title":"Új kamerákat vetnek be Németországban, ami automatikusan bírságol a vezetés közbeni mobilozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke jelezte Orbánnak: eltérő véleménye van a béke eléréséhez vezető út tekintetében.","id":"20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28715e86-1350-4cc2-8087-fd855a19b26d.jpg","index":0,"item":"ac25c25c-b186-480e-9a64-65f3607c4315","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_orosz-ukran-haboru-orban-viktor-level-antonio-costa-europai-tanacs-valasz","timestamp":"2025. március. 05. 12:43","title":"Megjött a válasz Orbán levelére, amelyben a Moszkvával való közvetlen tárgyalást javasolta az uniós vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri az érintett termékek vásárlóit, ne használják tovább az eszközeiket, mert áramütést okozhatnak. Az IKEA azt is üzeni a vásárlóknak: mielőbb lépjenek kapcsolatba a céggel.","shortLead":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri...","id":"20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"cfbce595-12bb-4f31-ad40-e0e90d6a457f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","timestamp":"2025. március. 05. 08:13","title":"Termékvisszahívást rendelt el az IKEA: fussa át a listát, életveszélyesek az alábbi eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi okozta a fia halálát.","shortLead":"Az ügyészség beszámolt arról, hogy a nyomozás szerint a nő mit csinált a gyilkosság előtt, és azt is közölték, mi...","id":"20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f78877a4-c5cc-404d-b405-726721273efb.jpg","index":0,"item":"72a4c323-2172-4102-99a7-aee4b08345f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_letartoztatasa-meggyilkolt-berekfurdoi-kisfiu-anya","timestamp":"2025. március. 05. 16:57","title":"Letartóztatták a meggyilkolt berekfürdői kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői beruházás befektetői között.","shortLead":"A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. vezérigazgatója akár a Trump családot is el tudja képzelni a rákosrendezői...","id":"20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e681d8-38f0-4963-96e6-f46b2bd30253.jpg","index":0,"item":"56c2be06-17bd-4876-a505-efcf7215077e","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Martha-Imre-Mar-tolonganak-a-bankok-boldogan-megfinansziroznak-Rakosrendezot","timestamp":"2025. március. 05. 12:55","title":"Mártha Imre: Már tolonganak a bankok, boldogan finanszíroznák a rákosrendezői beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","shortLead":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","id":"20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25.jpg","index":0,"item":"56195413-d7ec-48fd-b388-5060ed5b844a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"Megtiltották Renner Erika zaklatójának, hogy elhagyja a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük tartoznak a tengeri teknősök is, azzal a különlegességgel, hogy ezek az állatok nemcsak navigációra képesek, hanem felismerik azon helyek mágneses mezőit, ahol korábban táplálékhoz jutottak.","shortLead":"Bár az ember nem érzékeli, jó pár állat viszont igen: bolygónk mágneses mezője számos állat vándorlását segíti. Közéjük...","id":"20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71e451f9-5f1b-446a-9d98-fd41cf304731.jpg","index":0,"item":"a33c974d-e891-4fe5-b8e1-25b260b2dee3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_tengeri-teknosok-navigacios-kepessegeinek-vizsgalata","timestamp":"2025. március. 04. 10:03","title":"Sokoldalú, titkos GPS segíti a tengeri teknősöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna elleni inváziója, megbízható gazdasági partnernek számít Kína? Az ezekkel kapcsolatos lakossági véleményekre is kíváncsiak voltak a legújabb társadalmi közvélemény-kutatásban.","shortLead":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna...","id":"20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252.jpg","index":0,"item":"b51573f3-90c0-4d17-838b-8b8c46cc33d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Az ukrajnai invázióról is kérdeznek egy új, társadalmi közvélemény-kutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]