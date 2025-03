Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"61583e2d-05fa-4f46-924b-7bc96e2c9b7a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrökkel is összeverekedtek a tüntetők, mert több embert is megpróbáltak elvinni.","shortLead":"A rendőrökkel is összeverekedtek a tüntetők, mert több embert is megpróbáltak elvinni.","id":"20250306_verekedes-belgrad-varoshaza-testor-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61583e2d-05fa-4f46-924b-7bc96e2c9b7a.jpg","index":0,"item":"3dc9c708-f237-4ed4-9324-7016e445a089","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_verekedes-belgrad-varoshaza-testor-tuntetok","timestamp":"2025. március. 06. 17:06","title":"Nagy verekedés volt a belgrádi városháza előtt a kormánypárti képviselők testőrei és tüntetők között – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578651f0-9787-4f31-b89b-2b70d108af90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleteket egyelőre nem közöltek, de jelezték: nagyon figyelnek.","shortLead":"Részleteket egyelőre nem közöltek, de jelezték: nagyon figyelnek.","id":"20250307_eu-militarizalodas-ellenlepesek-kreml-oroszorszag-dmitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/578651f0-9787-4f31-b89b-2b70d108af90.jpg","index":0,"item":"67b97597-358e-438c-8a5d-92f144a942ac","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_eu-militarizalodas-ellenlepesek-kreml-oroszorszag-dmitrij-peszkov","timestamp":"2025. március. 07. 18:24","title":"EU militarizálódása esetére ellenlépéseket lengetett be a Kreml","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A döntés értelmében csak áprilistól kell vámot fizetnie Mexikónak az olyan áruk után, amelyek az USMCA megállapodás hatálya alá esnek.","shortLead":"A döntés értelmében csak áprilistól kell vámot fizetnie Mexikónak az olyan áruk után, amelyek az USMCA megállapodás...","id":"20250306_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-vam-vamhaboru-usmca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"ebf769fe-a182-43a1-8170-4172ec26fc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_egyesult-allamok-mexiko-donald-trump-claudia-sheinbaum-vam-vamhaboru-usmca","timestamp":"2025. március. 06. 21:24","title":"Trump elhalasztotta egyes mexikói termékek megvámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható végig.","shortLead":"Mindig kések, de hozzád jókor indultam címmel jelenik meg Barkóczi Noémi új albuma, ami először a hvg.hu-n hallgatható...","id":"20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be85a9b-9ff7-4354-98af-6e2e9e63e895.jpg","index":0,"item":"5e74508a-013c-4669-9926-12e5afdf24b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_A-vilag-ahogy-Barkoczi-Noemi-latja-lemezpremier","timestamp":"2025. március. 06. 15:00","title":"A világ, ahogy Barkóczi Noémi látja - lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem lett volna elég egyértelmű az üzenet, Majka még egyértelműbbé tette.","shortLead":"Ha nem lett volna elég egyértelmű az üzenet, Majka még egyértelműbbé tette.","id":"20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da044716-bb0d-499f-8ef2-3c399c5a4647.jpg","index":0,"item":"20b8fba4-14e5-42b7-b328-8ff253529242","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_A-kurva-anyjat-minden-Fidesz-ezzel-egeszitette-ki-Majka-Csurran-cseppent","timestamp":"2025. március. 08. 11:02","title":"„A kurva anyját, minden Fidesz!” – ezzel egészítette ki Majka a Csurran, cseppent az aréna-koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","shortLead":"Egyértelművé tette a célokat a kormányfő.","id":"20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b706d63e-14d6-489e-a2e4-6a97d140c756.jpg","index":0,"item":"d0b1b451-7e66-411d-bd1b-ec2ffd1a482c","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Orban-Budapestnek-nem-jut-ujabb-beruhazas-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 12:55","title":"Orbán: Budapestnek nem jut újabb beruházás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel lehet kitolni a szerkezetek élettartamát – már ami az energiaellátást illeti.","shortLead":"A NASA számítása szerint a Voyager–1 és a Voyager–2 űrszonda egy-egy műszerének kikapcsolásával legalább egy évvel...","id":"20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836.jpg","index":0,"item":"9b4628ac-f76f-47f4-b8db-23e3432d99fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_nasa-voyager-1-voyager-2-urszonda-muszerek-leallitasa-energiaellatas","timestamp":"2025. március. 08. 12:03","title":"Rezsicsökkentés az űrben: leállítja a Voyager-űrszondák műszereit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A következő orvosi jelentést szombaton küldik ki. ","shortLead":"A következő orvosi jelentést szombaton küldik ki. ","id":"20250306_Annyit-javult-a-papa-allapota-hogy-mostantol-nem-adnak-ki-rola-kozlemenyt-minden-este","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4f9b375d-18fe-4033-8144-14b360edf263","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Annyit-javult-a-papa-allapota-hogy-mostantol-nem-adnak-ki-rola-kozlemenyt-minden-este","timestamp":"2025. március. 06. 20:52","title":"Annyit javult a pápa állapota, hogy mostantól nem adnak ki róla közleményt minden este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]