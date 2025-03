Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","shortLead":"Egyelőre 30 milliárd kanadai dollár értékben, de ez nőhet, ha marad a Trump által kivetett amerikai vám.","id":"20250304_kanada-vam-amerikai-import","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0db7e2b-31c4-4da7-ba3f-452eaabed92a.jpg","index":0,"item":"90428852-0589-425e-ae31-8ec379dd085f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_kanada-vam-amerikai-import","timestamp":"2025. március. 04. 18:19","title":"Bosszúvámot vet ki Kanada az amerikai importra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni az árcsökkentési terveikkel.","shortLead":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni...","id":"20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"e2ef1f29-6ba3-45e7-98e9-14ea20ece41e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","timestamp":"2025. március. 05. 10:18","title":"Ketyeg az óra! – elküldte a selyemzsinórt a boltoknak Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri az érintett termékek vásárlóit, ne használják tovább az eszközeiket, mert áramütést okozhatnak. Az IKEA azt is üzeni a vásárlóknak: mielőbb lépjenek kapcsolatba a céggel.","shortLead":"Az IKEA visszahív több lámpát és világítófüzért, melyek nem megfelelő dugóval rendelkeznek. A vállalat arra kéri...","id":"20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"cfbce595-12bb-4f31-ad40-e0e90d6a457f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_ikea-termekvisszahivas-lampak-led-vilagitofuzer-lista","timestamp":"2025. március. 05. 08:13","title":"Termékvisszahívást rendelt el az IKEA: fussa át a listát, életveszélyesek az alábbi eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","shortLead":"Bár kérdés, hogy ez mennyire lesz elfogadható az oroszok számára.","id":"20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a1e560d-b03a-45eb-9c67-02893a2afd3a.jpg","index":0,"item":"3e4b6daf-a5f6-4965-adf9-27058155830b","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_ukrajna-finn-elnok-tuzszunet-beke-nato-tagsag","timestamp":"2025. március. 04. 13:36","title":"Ukrajna automatikus NATO-tagságát javasolja a finn elnök, ha Oroszország megsértene egy majdani tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","shortLead":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","id":"20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"6d9ae417-92f2-4a01-83fc-cd1aeb438426","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","timestamp":"2025. március. 04. 13:08","title":"Még egy autógyárat építene Európában a BYD, és egy akkumulátorgyárról is szó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7b635c-dd31-4542-8de5-677a46033c07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nitrogénművek 3,5 évvel meghosszabbítaná májusban lejáró 200 millió eurónyi kötvényeinek futamidejét. Erről egyeztet a befektetőkkel, fizetni ugyanis májusban nem fog tudni.","shortLead":"A Nitrogénművek 3,5 évvel meghosszabbítaná májusban lejáró 200 millió eurónyi kötvényeinek futamidejét. Erről egyeztet...","id":"20250305_A-Nitrogenmuvek-a-kormany-buntetoadojara-mutogat-Jol-all-a-ceg-csak-nincs-penze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b7b635c-dd31-4542-8de5-677a46033c07.jpg","index":0,"item":"5a0089fd-cf89-4cd0-992e-f47c68a951d6","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_A-Nitrogenmuvek-a-kormany-buntetoadojara-mutogat-Jol-all-a-ceg-csak-nincs-penze","timestamp":"2025. március. 05. 08:27","title":"A Nitrogénművek a kormány „büntetőadójára” mutogat – „Jól áll a cég, csak nincs pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel közzétett hosszú távú stratégiájában mégis ezen túllépő, ambiciózus célokat fogalmazott meg.","shortLead":"Csaknem egymilliárd dollár bevételtől esik el az évtized végétől a gyógyszergyártó, most, a Richter 2035 címmel...","id":"20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9bc338-065f-4617-9aa7-db451ec0908e.jpg","index":0,"item":"ced6eb4a-4b11-42e7-b1b2-8fc8a90c9f76","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_richter-strategia-cariprazine-gyogyszergyartas","timestamp":"2025. március. 05. 19:41","title":"Kitalálta a Richter, hogyan pótolja „aranytojást tojó tyúkja” 2030-ban megszűnő bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","shortLead":"Szijjártó Péter javaslatára Sulyok Tamástól kapta meg a címet Jászai Gellért.","id":"20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"aab0f6cc-e203-4299-8543-40b235f8bef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_4ig-jaszai-gellert-nagykovet","timestamp":"2025. március. 05. 21:10","title":"Nagyköveti rangot és diplomataútlevelet kapott a 4iG elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]