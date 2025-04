Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó ijesztő, a legnagyobb hülyeségeket pedig azok a politikusok követték el, akik nem gondolták át, hogy a tetteiknek következményeik vannak. Ezt sorolja a Közgazdaságtan tökfejeknek című könyv, amelyet már a magyar nemzetgazdasági miniszter is megkapott, és amelyet az amerikai elnök is haszonnal forgathatna.","shortLead":"A vámháborúknak csakis veszteseik vannak, a külkereskedelmi hiány nem valami rossz dolgot jelent, csak a hiány szó...","id":"20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bb1d5b-7cce-451f-af02-72d5a303b6f6.jpg","index":0,"item":"5140a29b-7d37-49a8-8c34-39dd5115a5f8","keywords":null,"link":"/360/20250404_Donald-Trump-Nagy-Marton-Kozgazdasagtan-tokfejeknek-konyv","timestamp":"2025. április. 04. 11:43","title":"Mit tanulhatna Donald Trump, ha Nagy Márton kölcsönadná neki a Közgazdaságtan tökfejeknek könyvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","shortLead":"Willi Orbán gólpasszt adott, de simán nyert a Stuttgart.","id":"20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75779f3-f794-470e-9b86-b59132fe6b31.jpg","index":0,"item":"4e8f56cc-f4cc-416e-a7fa-a1cc2cb6ea4c","keywords":null,"link":"/sport/20250403_vereseg-low-zsolt-leipzig-edzo-nemet-kupa","timestamp":"2025. április. 03. 05:29","title":"Vereséggel mutatkozott be Lőw Zsolt a Leipzig edzőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen állatvilága is lehúzza az USA-t, így a jövőben nekik is megdrágítják az amerikai termékek importját. ","shortLead":"Az amerikai kormány logikája szerint a Heard-sziget és McDonald-szigetek pingvin- és fókakolóniája, valamint Jan Mayen...","id":"20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cc18bee-5a41-42d8-b020-731523ddeee1.jpg","index":0,"item":"14e31fbc-1124-4cde-a268-1a1740b71cf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_trump-vamok-lakatlan-szigetek","timestamp":"2025. április. 03. 10:25","title":"Trump több lakatlan szigetre is kivetette a viszontvámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30704f84-954b-4895-821b-27e5c9602c47","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyógyszertárrá alakítanák a kiskerteket kanadai egyetemisták: növényekben állítanának elő gyógyszereket, például olyanokat, amelyek hiánycikknek számítanak.","shortLead":"Gyógyszertárrá alakítanák a kiskerteket kanadai egyetemisták: növényekben állítanának elő gyógyszereket, például...","id":"20250404_hvg-gyogyszer-hatoanyag-otthon-novenyek-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30704f84-954b-4895-821b-27e5c9602c47.jpg","index":0,"item":"bd3041c1-eefb-4e37-b0a0-ed1eff76da1e","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-gyogyszer-hatoanyag-otthon-novenyek-kert","timestamp":"2025. április. 04. 18:30","title":"Mit lenne, ha nem kellene patikába menni a gyógyszerekért? Ott lennének hátul a kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amelyet házi körülmények között is bevethetünk a fagykárok kivédésére.","shortLead":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos...","id":"20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d.jpg","index":0,"item":"b1af26b2-2c2d-4049-9fe5-a6e78f879cb2","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 18:38","title":"Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felmondási eljárást a kormány csütörtökön kezdeményezi.","shortLead":"A felmondási eljárást a kormány csütörtökön kezdeményezi.","id":"20250403_Gulyas-Gergely-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d780a5-ac37-4cb6-80ad-fc908944b82a.jpg","index":0,"item":"c2f0f9dd-a466-4a5c-9efc-943764f6445e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Gulyas-Gergely-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagbol-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 09:55","title":"Gulyás Gergely: Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy Márton arról nem beszélt, hogy az adóemelések viszont beépülnek az árakba.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy...","id":"20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"6daa8c7b-ea0d-4663-aec9-61292d358019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","timestamp":"2025. április. 03. 09:33","title":"Nagy Márton megfejtette, mi az összefüggés a különadók és az árak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar hatóságoknak őrizetbe kellene venniük Netanjahut. Más kérdés, hogy a tagországok eddig sem minden esetben tartották be a testület rendelkezéseit.","shortLead":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12.jpg","index":0,"item":"ba362f3d-d036-4428-a167-70693cd8a574","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","timestamp":"2025. április. 03. 15:32","title":"Egy évig is eltart, míg Magyarország ki tud lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]