[{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","shortLead":"Leghamarabb 27 év múlva szabadulhat feltételesen. Társai 25 év múlva kerülhetnek szabadlábra.","id":"20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1.jpg","index":0,"item":"9e73b5fe-6b3a-4aeb-a7fa-f6d61923cf44","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_katzenbach-gyilkossag-curtis-testvere","timestamp":"2025. április. 07. 09:43","title":"Életfogytiglant kapott Curtis testvére Katzenbach Imre meggyilkolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","shortLead":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","id":"20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"239a80c5-aff2-4fff-91fe-eed142577ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. április. 06. 18:59","title":"Gulyás: Nem volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak jót fog tenni a Trump-győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak, hiszen az első fesztivál akkora bukás lett, hogy a főszervező négy évre börtönbe ment.","shortLead":"Újabb katasztrófának néz ki, ami felé a Fyre Festival 2 tart – az igazi csoda az, hogy idáig egyáltalán eljutottak...","id":"20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e612178c-eb23-4eab-bb44-a6498f648129.jpg","index":0,"item":"a1c0214d-759f-410d-bd58-50d706e2177d","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Fyre-Festival-2-osszeomlas","timestamp":"2025. április. 05. 15:49","title":"Az egyszer már totális bukásba fulladt Fyre Festival második kiadása is öles léptekkel tart az összeomlás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán a kocsmaprogram vetette. Egy vendéglátóipari egység maximum 3 millió forintot kaphat, de ezt szinte bármire elköltheti. KAP ki is nyitotta az ötletládát, hogy tippeket adjon a kocsmárosoknak, mire fordíthatják majd a pályázaton nyert összeget. Megkopott a rexasztal, Gyuri bácsi kimaxolta a tartozást, megfakult a Bíró Ica-naptár? Ez többé nem jelenthet problémát! A biztonság kedvéért persze a Botaniq Budai Klub is kapott néhány tippet.","shortLead":"A kormány mostanában számos intézkedéssel célozta meg a kistelepüléseket, ezek közül a legnagyobb hullámokat talán...","id":"20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd8c974-8fee-4507-9a09-0bade194afea.jpg","index":0,"item":"0c23fe0b-a574-4428-bc45-a69c62abcc82","keywords":null,"link":"/360/20250405_duma-aktual-kocsmaprogram","timestamp":"2025. április. 05. 17:30","title":"Kocsmaprogram de luxe: mire lenne elég a hárommilliós támogatás Tiborcz István exkluzív klubjában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene tennünk, nem kell innovációkra várnunk. A megfelelő lépésekkel már holnap megoldhatnánk a problémát. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene...","id":"20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"defacfe6-e373-446f-bfa6-91d6c66516d8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","timestamp":"2025. április. 05. 19:15","title":"A műanyagszennyezés megoldható. Akkor miért nem oldjuk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Eredetileg csak egy évre bérelték ki, végül mostanáig minden évben újra meg tudták nyitni kapujukat.","shortLead":"Eredetileg csak egy évre bérelték ki, végül mostanáig minden évben újra meg tudták nyitni kapujukat.","id":"20250405_Bezar-a-Mika-Tivadar-Kert-szalloda-lesz-a-helyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/092cdac8-696c-400d-a1bf-e6cb7897388e.jpg","index":0,"item":"5d46e308-2a28-42e3-8da2-a1cf21434c39","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Bezar-a-Mika-Tivadar-Kert-szalloda-lesz-a-helyen","timestamp":"2025. április. 05. 12:05","title":"Bezár a Mika Tivadar Kert, szálloda lesz a helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]