Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","shortLead":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","id":"20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3.jpg","index":0,"item":"152763ba-caa2-498b-a6a0-dbb63fcec719","keywords":null,"link":"/kultura/20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 18:30","title":"A Munkácsy-díjas giccsfestőnél járt a kulturális miniszter, Schmidt Mária is elkísérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","shortLead":"Pedig Oroszország azon kevés ország közé tartozik, amelyet Trump nem sújtott pluszvámokkal.","id":"20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c746d7b4-f298-4afc-bb09-2bfb71bebee6.jpg","index":0,"item":"c707fb3d-58b7-4766-85fa-4447d2888f33","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Trump-vamok-Oroszorszag-olaj-areses-Ural-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:47","title":"Drasztikusan zuhan az orosz olaj ára is, a Kreml „nagyon szoros figyelemmel” követi az eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok egy helyi kukoricaföldjén? Miért érzi közelinek a magyarokat a soba grande? Egyáltalán, ki az a soba grande? Megnéztük, mit lehet kezdeni magyar madarászok világra szóló felfedezésével Angola központi fennsíkján, ahol kék vércsék milliói nyüzsögnek minden tavasszal.","shortLead":"Miért emlegetik lelkesen Budapestet egy félreeső angolai faluban a helyiek? Miért ültetnek mangófát spanyol fotósok...","id":"20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc1832c-eeb2-4ae8-ae53-439d2b884559.jpg","index":0,"item":"32e06c36-b3ea-42ea-997f-3ef3746a94bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_kek-vercse-riport-vedett-madar-angola-huambo-bailundo-termeszetvedelem-okoturizmus-mme-hivekovics-akos","timestamp":"2025. április. 06. 17:15","title":"Hogyan csinálna turisztikai attrakciót milliónyi madárból néhány magyar Angolában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","shortLead":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","id":"20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834.jpg","index":0,"item":"676e10d9-389d-4ca9-8dcf-2646421162e5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","timestamp":"2025. április. 07. 06:57","title":"Hózáporral és havas esővel köszön be a tél utolsó lehelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének kedves dolgokat mondjon.","shortLead":"Az olasz Liga firenzei kongresszusára jelentkezett be a világ leggazdagabb embere, hogy az európai emberek fülének...","id":"20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7efb893-63ae-40d0-a23d-91feab3f68f9.jpg","index":0,"item":"9bf01ed4-302f-433d-bb1e-3551d43270a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Elon-Musk-nulla-szazalekos-vam-Salvini-Olaszorszag-Liga-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 20:05","title":"Elon Musk váratlanul azzal állt elő, hogy ő nulla százalékos vámot szeretne Európa és Amerika között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3179cd7d-c875-4755-be9d-4bc227dda98a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A vízvezetékekbe táplált 5 liter vízből átlagosan 1 elveszik, de van olyan szolgáltató, amelynél ez az arány közel 50 százalék. A 2023-as tempóval haladva átlagosan 280 évet venne igénybe a víziközmű-hálózat felújítása, ez némi javulást jelent az elmúlt évekhez képest, de kormányzat által az ágazatra fordított milliárdok jelentős részének az ipari beruházók a haszonélvezői, nem a lakosság.","shortLead":"A vízvezetékekbe táplált 5 liter vízből átlagosan 1 elveszik, de van olyan szolgáltató, amelynél ez az arány közel 50...","id":"20250406_vizikozmu-vizvezetek-viz-koalicio-csotores-felujitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3179cd7d-c875-4755-be9d-4bc227dda98a.jpg","index":0,"item":"9e8774db-fb0a-40d1-b6f9-9971e100c3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_vizikozmu-vizvezetek-viz-koalicio-csotores-felujitas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 10:00","title":"Óránként 10 csőtörés történik az országban, és még mindig évszázadokat kell várnunk a víziközmű-hálózat felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sofőr a roncsba szorult.","shortLead":"A sofőr a roncsba szorult.","id":"20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"6b1fae41-0322-4bf5-9420-c76a48f69172","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Szemelyauto-utkozott-vonattal-Csorognel-potlobuszok-szallitjak-az-utasokat","timestamp":"2025. április. 06. 14:45","title":"Személyautó ütközött vonattal Csörögnél, pótlóbuszok szállítják az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","shortLead":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","id":"20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"35a40bee-1942-422a-a3f5-4324c81bf896","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","timestamp":"2025. április. 06. 14:05","title":"Kitiltottak két brit parlamenti képviselőt Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]