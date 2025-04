Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját székház építésére kell az új társaság.","shortLead":"Saját székház építésére kell az új társaság.","id":"20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d.jpg","index":0,"item":"241ac5ed-015e-4772-8766-a5b18866abdc","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint maga a tornádó, ezért a hadsereg nyomására megtiltották a szó használatát az időjárás-előrejelzésekben. Aztán az egész úgy maradt hat évtizeden át.","shortLead":"Az 1800-as évek végén az amerikai kormányzat úgy gondolta, hogy a tornádó előrejelzése nagyobb veszélyt jelent, mint...","id":"20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bbc4a2a-4a20-4d92-9991-8fa0201e4ca1.jpg","index":0,"item":"2a6dcc43-2cd2-4662-a8bf-0cc76ffef142","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_tornado-szo-betiltasa-egyesult-allamok-kormanya","timestamp":"2025. április. 05. 08:03","title":"60 éven át tiltotta az USA kormánya a tornádó szó használatát, végül győzött a józan ész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány évtizedes küzdelmeiből. ","shortLead":"Magyarország szuverén állam, nem korlátozhatják holmi nemzetközi szerződések – ez rajzolódik ki az Orbán-kormány...","id":"20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6de69a0d-2fa1-495a-83a9-fe6cc9ff93a1.jpg","index":0,"item":"6a9cbd6a-207d-4ffa-8616-cc6261684da2","keywords":null,"link":"/360/20250404_Orban-Viktor-nemzetkozi-szerzodesek-szervezetek-hagai-birosag","timestamp":"2025. április. 04. 15:47","title":"Orbán akkor lázad, amikor be akarják tartatni vele a szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből újfajta működés növi ki magát, amelyben a résztvevők kezükbe veszik az irányítást. Egyelőre nem ezt látjuk. Papp Réka Kinga, az Eurozine magazin főszerkesztőjének írása.","shortLead":"Politikai értelemben a Tisza nem kínál újdonságot, csak új vezetőt. Nem lehet kizárni, hogy a helyi szervezetekből...","id":"20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72e6f59f-9f31-4b28-92f2-058a40144fa6.jpg","index":0,"item":"92ab8010-655c-4962-8f09-aa2ecfbafb8e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Papp-Reka-Kinga-Orban-Gyurcsany-Magyar-Madjarosch-himzesek","timestamp":"2025. április. 04. 08:00","title":"„Magyar Péter nem János vitéz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az X nem küzd eléggé a dezinformáció ellen, ráadásul még átláthatóságban is elmarad a kívánttól.","shortLead":"Az X nem küzd eléggé a dezinformáció ellen, ráadásul még átláthatóságban is elmarad a kívánttól.","id":"20250404_elon-musk-x-eu-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"29e34678-9f35-40bd-a3c3-3117a6b39b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_elon-musk-x-eu-birsag","timestamp":"2025. április. 04. 09:32","title":"Az EU 1 milliárd dollárra bírságolná Elon Musk közösségi oldalát, az X-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","shortLead":"A palesztin zászlós, Flash Mobnak indult rendezvényen, a képek alapján majdhogynem több volt a rendőr, mint a tüntető.","id":"20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64489b57-70c8-4a27-9549-c5ebb8777ba9.jpg","index":0,"item":"2d8941f2-7cd7-436d-9f28-5dc782998c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_netanjahu-tuntetes-palesztinparti-szell-kalman-ter-anarchistak","timestamp":"2025. április. 03. 20:11","title":"Anarchista diákok tüntettek Netanjahu ellen a Széll Kálmán téren + képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]