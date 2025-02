Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","shortLead":"A terrorszervezet négy izraeli túsz holttestét ajánlotta a foglyokért cserébe.","id":"20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"3626df48-74d0-416d-8e66-740788eea053","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_izrael-hamasz-tuszok-fogolycsere-tuzszunet","timestamp":"2025. február. 26. 09:56","title":"Megállapodott a 620 visszatartott palesztin fogoly elengedéséről Izrael és a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy zseniális alakítást nyújtó főszereplő körüli botrány pedig csak tovább fokozza ezt a zavart. Emilia Pérez-kritika.","shortLead":"A témája és a formája is igencsak zavarba ejtő a tizenhárom Oscar-jelölést kapott Jacques Audiard-filmnek. Az amúgy...","id":"20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f44f1847-b5b5-4de2-9786-eb0130c950b7.jpg","index":0,"item":"e977dd31-739b-4d7e-ad3b-ec4b24b60570","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_emilia-perez-oscar-film-kritika","timestamp":"2025. február. 27. 16:18","title":"A drogkartellfőnök eltáncolt nemváltó műtéte – megnéztük, és nem nagyon értjük az Emilia Pérezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","shortLead":"A szám a 2020-as szigorítás óta évről évre növekszik, ezért a kormány ismét változtatna a rendszeren.","id":"20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/def03125-e475-45fb-a7bc-263fbaa4a9e6.jpg","index":0,"item":"ecac1583-f3ba-4f71-bcab-3d4714db7762","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_oktatasi-hivatal-iskolahalasztas-ovoda","timestamp":"2025. február. 26. 06:34","title":"Idén 24 ezren kértek iskolahalasztást a gyermeküknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","shortLead":"Attól tartottak, hogy ha kiderül, mi történt, elveszik tőlük a másik nevelt gyereküket.","id":"20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ac9f548-6f6a-462f-9fe0-2fbc7ec4e3c5.jpg","index":0,"item":"45faf560-ff83-46ad-adb0-9a14367e4c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_inancsi-neveloszulok-forrazas-felfuggesztett-borton","timestamp":"2025. február. 26. 21:24","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a nevelőszülők, miután leforrázták a kilenchónapos babát, aki másnapra meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","shortLead":"A rendőrök egy 49 éves férfit fogtak el.","id":"20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"ce5f1cd2-3f8c-4316-9532-a36e183dbe0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_Egy-10-eves-kislany-ellen-kovethetett-el-szexualis-buncselekmenyt-egy-ferfi-Sarisapon-bantalmazas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 26. 21:19","title":"Egy 10 éves kislány ellen követhetett el szexuális bűncselekményt egy férfi Sárisápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","shortLead":"A szakértők szerint az orosz hadijelentés egy propagandaeszköz, ráadásul rendre fals veszteségadatokat tesznek közzé.","id":"20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b67b875-5097-4eee-9c67-dbc37bee14f8.jpg","index":0,"item":"aa4a7a48-0e1c-401c-8d01-ec1e48b71dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_hirado-orosz-hadijelentesek-elemzok","timestamp":"2025. február. 26. 17:03","title":"A hirado.hu már 600-szor tett közzé olyan orosz hadijelentéseket, amit még az orosz elemzők sem vesznek komolyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]