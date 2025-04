Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","shortLead":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","id":"20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6.jpg","index":0,"item":"de444e07-1010-47cb-b214-e557c9b87c92","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 07. 09:40","title":"Republikon: Szűk többségben vannak Magyarországon, akik támogatják Ukrajna uniós csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675f25b9-b1a7-4357-a835-e0bc1e9e9419","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb költségvetési átcsoportosításról szóló kormányhatározat jelent meg a hétfő késő esti Magyar Közlönyben.","shortLead":"Újabb költségvetési átcsoportosításról szóló kormányhatározat jelent meg a hétfő késő esti Magyar Közlönyben.","id":"20250408_koltsegvetes-modositas-atiras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675f25b9-b1a7-4357-a835-e0bc1e9e9419.jpg","index":0,"item":"dfbb1a42-a0e0-4218-a311-7acf7a0d45ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_koltsegvetes-modositas-atiras","timestamp":"2025. április. 08. 09:07","title":"Három nappal az előző módosítás után újra belenyúlt a kormány a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak kell eltüntetnie.","shortLead":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak...","id":"20250407_mav-szemet-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4.jpg","index":0,"item":"ab8a65ae-7166-495e-9cee-db23f0e5d262","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_mav-szemet-rakosrendezo","timestamp":"2025. április. 07. 21:13","title":"A MÁV elkezdte elvinni a szemetét Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi versenyekre. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy a magyar álláspont szerint nem szabad az orosz és fehérorosz sportolókat büntetni Moszkva Ukrajna ellen indított háborújáért.","shortLead":"A sportállamtitkár szerint hamarosan minden rendelkezésre áll majd Magyarországon a felkészüléshez a nagy nemzetközi...","id":"20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d8ff3a-0084-4947-98c4-27eb368925e1.jpg","index":0,"item":"4eb282ed-8db2-4bbc-aa30-2db742eb3a46","keywords":null,"link":"/sport/20250407_tatai-edzotabor-sportszovetseg-sportolok-felkeszules-magyarorszag-schmidt-adam-sportallamtitkar-orosz-feherorosz","timestamp":"2025. április. 07. 18:29","title":"Arra köteleznék a sportszövetségeket, hogy az államtól kapott pénzt itthon költsék el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","shortLead":"Donald Trump vámháborújának első napja nagy veszteséget okozott a tőzsdéken.","id":"20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5de3b08a-ed51-4eb7-914e-d381e180af28.jpg","index":0,"item":"711aefc7-5e60-48d2-9df5-91025738bf2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_vezeto-nyugat-europai-tozsdek-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 18:40","title":"Beleálltak a földbe a vezető nyugat-európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3","c_author":"Feledi Márton","category":"itthon","description":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film forog, és akik azt mondják, az ideológiai vitákra még ráérünk, előbb el kellene érni egy politikai minimumot.","shortLead":"Elkísértük Győrig a Strasbourgba tartó szerb diáktüntetőket, akiket még a vonat is köszöntött, akikről már most film...","id":"20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b348ee-d29f-4b05-aa6e-7cee408294a3.jpg","index":0,"item":"a3877b88-ac07-4fa1-9d6e-af5e52e6a1a8","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_szerb-kerekparos-tunteto-egyetemistak-Magyarorszagon-riport-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 17:33","title":"„Nem jó, ha lopsz, de ha lopsz, akkor is végezd el a kibaszott feladatod!” – a Magyarországon áttekerő szerb diáktüntetőkkel tartottunk mi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62465733-4137-4ebe-b42a-4c2959326a2b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"1487 meccsre volt szüksége hozzá, de meglett.","shortLead":"1487 meccsre volt szüksége hozzá, de meglett.","id":"20250406_Sporttortenelmi-pillanat-Ovecskin-megdontotte-Gretzky-golrekordjat-az-NHL-ben-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62465733-4137-4ebe-b42a-4c2959326a2b.jpg","index":0,"item":"0f3f6296-1dfe-4a87-b4de-7be2eea2b76a","keywords":null,"link":"/sport/20250406_Sporttortenelmi-pillanat-Ovecskin-megdontotte-Gretzky-golrekordjat-az-NHL-ben-video-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:29","title":"Sporttörténelmi pillanat: Ovecskin megdöntötte Gretzky hihetetlen gólrekordját az NHL-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]