Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája lépett érvénybe, néhány másik már hetek vagy napok óta hatályos, akad, ami a jövő héten élesedik, de még olyan is, amelyet csak decemberre ígérnek, hátha addig sikerül tárgyalni. Rendet vágunk a nyilatkozatháborúban.","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a vámháborús fenyegetésekben: az USA legtöbb új vámja és néhány más ország válasza néhány órája...","id":"20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63910ac-a916-4cd1-8d67-caa4f8deeb13.jpg","index":0,"item":"16a98a3c-4a8f-4313-a9ce-bbe0d00dbf69","keywords":null,"link":"/360/20250409_trump-usa-vamok-eles-fenyegetes-kina-eu-kanada-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 09. 13:22","title":"Ma reggeltől éles Trump legtöbb új vámja – mutatjuk, mit kell már fizetni, és mi az, ami még csak fenyegetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a2507b-0174-4dd9-b2b8-6f36535ca084","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Méltatlan véget érhet a német legenda karrierje. Mi lesz Thomas Müllerrel?","shortLead":"Méltatlan véget érhet a német legenda karrierje. Mi lesz Thomas Müllerrel?","id":"20250408_thomas-muller-bayern-munchen-tavozas-bundesliga-mls-szaud-arabia-rb-leipzig-fc-barcelona-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6a2507b-0174-4dd9-b2b8-6f36535ca084.jpg","index":0,"item":"995e9c07-6bb3-457f-9c0b-7a1ae352ed7c","keywords":null,"link":"/sport/20250408_thomas-muller-bayern-munchen-tavozas-bundesliga-mls-szaud-arabia-rb-leipzig-fc-barcelona-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 18:25","title":"Van valami szívszorító abban, ahogy Thomas Müllert kirakja a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","shortLead":"De az Amerikában gyártott BMW X6, X7 vagy Mercedes GLS is brutálisan megdrágul Kínában.","id":"20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220207b1-381e-4675-a079-c9b404414dff.jpg","index":0,"item":"d898a5ca-ec53-43a8-ac64-677a5a77d946","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_Kinyirjak-a-Mustang-es-Corvette-eladasokat-a-kinai-rekordvamok","timestamp":"2025. április. 08. 08:44","title":"Kinyírják a kínai Mustang- és Corvette-eladásokat a rekordvámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják visszafordítani a születésszámok csökkenését. ","shortLead":"A Fehér Ház is az oldalukon áll, állítják a pronatalizmus aktivistái, akik mémekkel és lombikbébikkel próbálják...","id":"20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5.jpg","index":0,"item":"37b59255-b5f5-4b80-8e80-2a9f1424cadb","keywords":null,"link":"/elet/20250408_pronatalizmus-gyerekszuletes-lombik-trump","timestamp":"2025. április. 08. 06:01","title":"Előretörhetnek az influenszerek, akik gyerekgyárat csinálnának a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót. A szerkezetnek több ezer kilométert kell hiba nélkül megtennie az égitesten.","shortLead":"A Bridgestone megvillantotta a tervét, hogy milyen abroncsokkal szerelné fel a jövőben a Holdra tartó autót...","id":"20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edc431b8-4226-4ff0-b356-60c44cfb2ce1.jpg","index":0,"item":"3d111631-fe71-4615-ad2d-d867d2b16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_holdjaro-kerek-abroncs-bridgestone-terv","timestamp":"2025. április. 08. 14:03","title":"Speciális abroncsokat kaphat az új holdjáró, nem gumiból készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a siker nem azon múlik, hogy hány hidat foglalnak el. ","id":"20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"88ec8db5-c0fe-40aa-b61c-b9030c59e338","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Hadhazy-Akos-A-siker-nem-azon-mulik-hany-hidat-foglalunk-el","timestamp":"2025. április. 09. 09:32","title":"Hadházy Ákos: Olyan határokat lépett át a kormány, hogy a polgári engedetlenségnek is eljött az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","shortLead":"A rádiós szerint a nagy nyomás miatt szakadt ki Hajósból a bocsánatkérő szerenád.","id":"20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec04ae2-412e-4bb3-880f-318df4379737.jpg","index":0,"item":"15e092f1-6fa2-408d-b847-0c2fc26edded","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Igy-reagalt-Bochkor-Gabor-arra-hogy-Hajos-Andras-dalban-kert-bocsanatot-Balazs-Klaritol","timestamp":"2025. április. 08. 08:55","title":"Így reagált Bochkor Gábor arra, hogy Hajós András dalban kért bocsánatot Balázs Kláritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","shortLead":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","id":"20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"6aa645ec-0e19-46a7-a64d-c2910dbd245b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","timestamp":"2025. április. 08. 13:37","title":"Nemcsak a gazdaságot, az internetet is felrobbantotta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]