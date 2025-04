Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne a földihez hasonló technológiát előállítani.","shortLead":"A Potsdami Egyetem kutatói szerint a Holdon lévő regolit tökéletes alapanyag a napelemekhez, amivel olcsón lehetne...","id":"20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/946c41f3-5033-4f69-ad04-25c041cf03ec.jpg","index":0,"item":"01157f71-8e8f-4934-adfd-ca87b6663ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_holdpor-napelem-holdbazis-regolit-holduveg","timestamp":"2025. április. 12. 10:03","title":"Holdporból készülhet napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként egy olyan dalt posztolt, amiben több politikust hazaárulónak, poloskának, szemét bandának neveznek. A KSH gyorsan közölte: már csak a volt a szóvivőjük Ozsváth.","shortLead":"Ozsváth Kálmán, aki korábban fideszes önkormányzati képviselő volt, – először úgy tűnt, hogy – állami hivatalnokként...","id":"20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"7c55132b-a15a-4c38-9d34-0ecd27c20a74","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_KSH-szovivo-Ozsvath-Kalman-Magyar-Peter-Kollar-Kinga-AI-dal-hazaarulo","timestamp":"2025. április. 13. 14:22","title":"A KSH – közben már csak volt – szóvivője is beszállt a Fidesz mellé üzengetni Magyarnak: Peti, most legyen nagy pofád!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","shortLead":"Az esetet követő furgonos jobbnak látta, ha visszasorol a megelőzött autó mögé.","id":"20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7ab81-7685-4223-822b-147aa58d00cb.jpg","index":0,"item":"137779d1-bf9e-4182-b649-680e4f720c69","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_Videon-a-vakmero-mutatvany-elozes-kozben-zarta-vissza-egy-masik-auto-tanksapkajat","timestamp":"2025. április. 12. 18:57","title":"Videón a vakmerő mutatvány: előzés közben zárta vissza egy másik autó tanksapkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","shortLead":"Kétszer is összehozta ezt a bravúrt, de néhány hónap pihenő után visszatér a képernyőre, már hétfőn látható lesz.","id":"20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b7dbc1-fecf-40f5-8348-b822d1f599ae.jpg","index":0,"item":"8c2515a1-7e45-4504-827e-dc6b1af2a001","keywords":null,"link":"/elet/20250412_Visszater-az-ATV-hez-a-sajat-musorat-lekeso-hirados-Toth-Geza","timestamp":"2025. április. 12. 20:43","title":"Visszatér az ATV-hez a saját műsorát lekéső híradós, Tóth Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez. Nemrégiben egy újabb bűnöst is találta a kutatók: a Délkelet-Ázisából származó lódarazsat, amely szinte válogatás nélkül zabálja fel a bogarakat, méheket, lepkéket, pókokat.","shortLead":"A földhasználati változások, a vegyszerek egyaránt hozzájárulnak a szárazföldi gerinctelen populációk csökkenéséhez...","id":"20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/720ff319-90a9-4ff0-bfbd-c24fef51c01a.jpg","index":0,"item":"4158d16f-cdc2-4826-bbea-aa427a6ec632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_azsiai-lodarazslarva-beltartalmanak-vizsgalata","timestamp":"2025. április. 12. 12:03","title":"1400 különböző rovart találtak az ázsiai lódarázs gyomrában, ez elég rossz hír a méheknek és az embereknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró rendezvényt. Az már a pártelnök beszéde előtt kiderült, hogy a vártnál is többen, 1,1 millióan szavaztak a Tisza Párt akcióján, a Nemzet hangján, és ismertették a 12+1 kérdés részletes eredményeit is. Magyar biztos a 2026-os győzelemben, és elárulta, miket tesz majd a Tisza-kormány. ","shortLead":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró...","id":"20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"4bc4f944-e0ff-4710-ae8b-03c44858c0af","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 17:05","title":"Magyar Péter megígérte, a Tisza győzni fog a választáson, mert bár a haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kínával szemben is. ","shortLead":"Kínával szemben is. ","id":"20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6223a81e-ee4c-40ec-932e-dd6bad1d53a4.jpg","index":0,"item":"102bbb6c-bbfb-40e1-91a8-e46d86ef46a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Trump-hirtelen-visszavonta-a-telefonokra-chipekre-es-szamitogepekre-vonatkozo-vamokat-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 16:47","title":"Trump hirtelen visszavonta a telefonokra, chipekre és számítógépekre vonatkozó vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros Lőrinc felesége.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros...","id":"20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048.jpg","index":0,"item":"4d07b7bc-2a3c-4e24-9cf3-9ceadb08d341","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","timestamp":"2025. április. 13. 09:41","title":"Várkonyi Andrea négymilliós outfitben mehetett jótékonykodni az Operettszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]