[{"available":true,"c_guid":"8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt rendezvényén, viszont kiváló gulyáslevest főztek az eredményvárónak nevezett bulin. Ha igaz, hogy 1,1 millió aláírást gyűjtöttek, akkor tényleg van mire szerénynek lenni. Ezt senki nem csinálja utánuk, a Fidesz sem.","shortLead":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt...","id":"20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d.jpg","index":0,"item":"8465456a-a8ca-46ee-ad4f-dae9c4646b8a","keywords":null,"link":"/360/20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","timestamp":"2025. április. 14. 05:00","title":"Az utcabálozás még nem megy a tiszásoknak, pedig mostanra kiderült: valódi közösséggé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","shortLead":"Az agrárközgazdász szerint a kormány késve lépett fel a vírus kezelésénél.","id":"20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"62aa9a84-7e33-4d14-907b-aca1aec6bcd1","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_Rasko-Gyorgy-tobb-mint-22-milliard-forint-kar-szaj-es-koromfajas-jarvany","timestamp":"2025. április. 14. 08:04","title":"Raskó: Több mint 22 milliárd forint kárt okozhatott már a száj- és körömfájásjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok is lehet. De addig még pár zápor és saras eső is jöhet.","shortLead":"Borúsan indul a hét, de az idő egyre melegszik, az időjósok szerint lesz olyan nap a héten, amikor a hőmérséklet 27 fok...","id":"20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/165ef16a-0350-4fad-9ef6-4054ef31e9d9.jpg","index":0,"item":"f1f5614b-81f1-4655-8568-abb79623b575","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Boruval-indul-saras-esovel-riogat-majd-akar-27-fokos-meleget-hoz-a-heti-idojaras","timestamp":"2025. április. 14. 07:48","title":"Borúval indul, saras esővel riogat, majd akár 27 fokos melegben tetőzik a heti időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok, mire lehet jó, ha történelmi filmeket nézünk. Mikor lehet hasznos a nosztalgiázás? Miért élünk át gyászt, ha meghal a kedvenc szereplőnk? És miben hat ránk másként a Hunyadi, mint A Bridgerton család?","shortLead":"Az érzelmek gyakorlása, a társas kötődés erősödése, a hétköznapi gondoktól való menekülés – sorolják a pszichológusok...","id":"20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"f5d7d6b7-0837-4032-b398-9630c3ad934a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250413_Ezert-varazsolnak-el-minket-a-tortenelmi-filmek","timestamp":"2025. április. 13. 18:39","title":"Ezért varázsolnak el minket a történelmi filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","shortLead":"A művégtag elkészítésében az állatorvos mellett egy ortopéd orvos is részt vett.","id":"20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d7f982-07ab-4231-8e61-6e1c4925997e.jpg","index":0,"item":"849c9936-dfd3-43c9-b8a8-25ec514a8f40","keywords":null,"link":"/elet/20250413_oz-amputalas-mulab-hortobagy","timestamp":"2025. április. 13. 22:00","title":"A parasportolókéhoz hasonló műlábat kapott egy sérült őz Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró rendezvényt. Az már a pártelnök beszéde előtt kiderült, hogy a vártnál is többen, 1,1 millióan szavaztak a Tisza Párt akcióján, a Nemzet hangján, és ismertették a 12+1 kérdés részletes eredményeit is. Magyar biztos a 2026-os győzelemben, és elárulta, miket tesz majd a Tisza-kormány. ","shortLead":"Száztizenöt állomásos országjárásáról visszatérve Magyar Péter Budapesten, a Műegyetemnél tart eredményváró...","id":"20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"4bc4f944-e0ff-4710-ae8b-03c44858c0af","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Magyar-Peter-elarulja-lett-e-egymillio-szavazat-a-Nemzet-Hangjan-es-eredmenyt-hirdet-elo-kozvetites-Tisza-Part-eredmenyvaro-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 17:05","title":"Magyar Péter megígérte, a Tisza győzni fog a választáson, mert bár a haza nem, de a Fidesz lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","shortLead":"A Miss World Hungary versenyigazgatói elárulták, hogy a természetességet keresik a szépségkirálynőkben.","id":"20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd8b1d5-834a-4917-b87d-8e11220c75cf.jpg","index":0,"item":"e467daf5-a25a-4656-871d-4676f47178e8","keywords":null,"link":"/elet/20250414_sarka-kata-rogan-gaal-cecilia-miss-world-hungary-podcast","timestamp":"2025. április. 14. 10:57","title":"Rogán-Gaál Cecília szerint semmi sincs ingyen, Sarka Kata szerint szorgalommal sokszor be lehet hozni a tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019ca6b1-17ce-46ef-9730-e32019aabfeb","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"A MOHU az idei évtől sűrűbben viszi el a szelektíven gyűjtött hulladékot: ahol eddig csak havonta egyszer ürítették a papíros, műanyagos vagy fémes kukákat, ott mostantól kétszer gyakrabban számíthatunk a szállításra. 