[{"available":true,"c_guid":"8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai teljesen kezelhetővé teszik a kockázatokat. Lehet, hogy a piac, a fegyverkezés, netán hatalmi érdekek felülírják a brüsszeli jogszabályt.","shortLead":"A mesterséges intelligencia akár emberek életét is erősen befolyásolhatja. Mégsem biztos, hogy az EU új szabályai...","id":"20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8664fbe3-7604-4074-8fb9-4d75d6252fcf.jpg","index":0,"item":"31ed4ca1-2b58-4199-b937-7182a2155407","keywords":null,"link":"/360/20250419_ai5-eu-ai-act-mesterseges-intelligencis-unios-szabalyozasa","timestamp":"2025. április. 19. 13:00","title":"Ember és gép: ki ellenőriz kit az EU-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a104d29e-d27d-4062-b8a5-08b408ca8484","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hardver messze felülmúlja a szoftvert az iPadekben, ami miatt már régóta elégedetlenk a felhasználók. Úgy tűnik, hogy panaszaik meghallgatásra találtak, és a hamarosan érkező iPadOS 19 ezen a téren hozhat változást.","shortLead":"A hardver messze felülmúlja a szoftvert az iPadekben, ami miatt már régóta elégedetlenk a felhasználók. Úgy tűnik...","id":"20250419_macos-operacios-rendszerer-uj-ipados-apple-notebook-tablet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a104d29e-d27d-4062-b8a5-08b408ca8484.jpg","index":0,"item":"76f6bd9f-edd1-41c2-bd9b-7818f11e4780","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_macos-operacios-rendszerer-uj-ipados-apple-notebook-tablet","timestamp":"2025. április. 19. 14:03","title":"Ez most akkor laptop vagy tablet? Szemmel látható változásra készül az Apple az új iparági pletyka szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 14:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fb96060d-8bc4-486d-a7e5-34cad0f56521","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az olasz miniszterelnöknek kellett átvennie tőle a szót a Fehér Házban.","shortLead":"Az olasz miniszterelnöknek kellett átvennie tőle a szót a Fehér Házban.","id":"20250419_giorgia-meloni-donald-trump-tolmacs-leblokkolt-elnezeskeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb96060d-8bc4-486d-a7e5-34cad0f56521.jpg","index":0,"item":"bf52f6f2-cb21-47f2-8e2d-30aa6aa2aca8","keywords":null,"link":"/elet/20250419_giorgia-meloni-donald-trump-tolmacs-leblokkolt-elnezeskeres","timestamp":"2025. április. 19. 19:46","title":"„Szörnyű kudarc” – elnézést kért Meloni tolmácsa, amiért leblokkolt a Trumppal folytatott tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment, szállásol el, valamint békít ki. Mikor és miért kerülnek utcára a húsvétkor még ma is tömegesen felvásárolt nyulak, mire számítson az a felelős gazda, aki nyúltartásra adja a fejét, és mikor kell közbelépni, ha elhagyatottnak látszó kisnyúllal találkozunk a természetben?","shortLead":"Meier Krisztina „nyúlsuttogó”, az Első Nyúlmentő Alapítvány elnöke nem mindennapi munkát végez: nyulakat ment...","id":"20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20692fab-5fe0-40ae-b384-ebed886018b0.jpg","index":0,"item":"2d0e60e0-b931-4155-a1ed-140c3f4f78ed","keywords":null,"link":"/360/20250419_nyulsuttogo-meier-krisztina-husvet-ajandek-allatvedelem-kornyezet-budapest-panzio-allatorvos-hazi-kedvenc","timestamp":"2025. április. 19. 19:30","title":"„Olyan jó látni a nyuszikat szerelembe esni” – egy nyúlsuttogó mindennapjai a nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","shortLead":"A szándék már biztos, a végleges megállapodásról az ünnepek után döntenek majd.","id":"20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"ddef8ac9-8743-4059-bb66-49238cf26ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20250418_Ukrajna-USA-targyalasok-asvanykincsek-haboru-Trump-Putyin-Zelenszkij","timestamp":"2025. április. 18. 17:32","title":"Közzétették az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodás teljes szövegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem tagjai egy bűnbandának.","shortLead":"Több száz, kitoloncolásra váró venezuelainak kell megadni a lehetőséget, hogy fellebbezzenek és bebizonyítsák, nem...","id":"20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1fa4500-11b7-4c6e-af05-960c07038b15.jpg","index":0,"item":"8b6a0005-d0ab-498c-b041-2be811cf9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_amerikai-legfelsobb-birosag-venezuelaiak-kitoloncolas","timestamp":"2025. április. 19. 15:50","title":"Felfüggesztette az amerikai legfelsőbb bíróság a venezuelaiak kitoloncolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","shortLead":"Arról, hogy pontosan mi történt a szórakozóhelyen a rendőrség egyelőre nem adott bővebb tájékoztatást.","id":"20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21836a11-6a2f-4259-aa21-9a7c3c73f555.jpg","index":0,"item":"ff9f6684-590a-4882-8458-a17be1f032f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Balhe-volt-az-also-szaszorszagi-szorakozohelyen-a-feltetelezett-elkoveto-a-rendorokre-is-ratamadt-akik-lelottek","timestamp":"2025. április. 20. 12:00","title":"Balhé volt az alsó-szászországi szórakozóhelyen, a feltételezett elkövető a rendőrökre is rátámadt, akik lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]