Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek egy új, mobil Repont-automatának köszönhetően.","shortLead":"A fesztiválokon és más tömegrendezvényeken is könnyedén visszaválthatók lesznek a palackok, a dobozok és az üvegek...","id":"20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96548ab1-5ec6-4a58-b7b5-6a17ff5a7cac.jpg","index":0,"item":"88e35d5b-b09a-43a7-811b-dfddcbf04d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_mohu-repont-mobil-palackvisszavalto-automata-rendezvenyek","timestamp":"2025. április. 22. 09:03","title":"Itt az új palackvisszaváltó automata, de ezzel nem a boltokban fog találkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes volt megragadni az emberek figyelmét, pápaságára mégis rányomta a bélyegét az a tény, hogy működése egyházának súlyos traumájából, XVI. Benedek lemondásából ered.","shortLead":"Húsvéthétfőn elhunyt a katolikus egyházfő. Ferenc a maga egyszerűségével, közvetlenségével bármilyen helyzetben képes...","id":"20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4061333f-a72c-45dd-a1a7-a6124d6e0f6f.jpg","index":0,"item":"9be210c6-f74d-4c23-b9b7-a1fdd78bc661","keywords":null,"link":"/360/20250421_Meghalt-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 21. 10:06","title":"Meghalt Ferenc – a pápa, aki lezárt egy korszakot és valami újat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","shortLead":"Előző házasságából született lányát Várkonyi Andrea jelenlegi férje, Mészáros Lőrinc is megölelte 18. születésnapján.","id":"20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"a8f9a095-75d0-4c81-834f-cfd57362e01e","keywords":null,"link":"/elet/20250421_varkonyi-andrea-bochkor-nora-18-eves-szuletesnap-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. április. 21. 15:43","title":"Várkonyi Andrea boldog: felnőttkorba lépett Mészáros Lőrinc mostohalánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","shortLead":"Feleségével, Melaniával együtt érkeznek a római szertartásra – írta az amerikai elnök a Truth Social felületén.","id":"20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e17062-6e26-4e64-9119-a80a14525d44.jpg","index":0,"item":"9becac94-8bf6-43ee-be74-4fbad9aade76","keywords":null,"link":"/vilag/20250421_Trump-Ferenc-papa-temetes-zaszlok-felarboc","timestamp":"2025. április. 21. 22:35","title":"Trump részt vesz Ferenc pápa temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","shortLead":"A Dow Jones 2,48, az S&P 2,38, a Nasdaq Composite 2,55 százalékpontot esett.","id":"20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17f07368-da30-429e-87bf-6ddf063e0a37.jpg","index":0,"item":"aa6f5d4c-8526-4c2d-89d3-257d726782e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_new-york-tozsde-gyengules-trump-fed-powell","timestamp":"2025. április. 22. 05:36","title":"Reagált a New York-i tőzsde Trumpnak a Fed-elnök elleni kirohanására, gyengülni kezdtek a mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki legalább 2010 óta menetrendszerűen húzza be a választókerületét. Hatan szinte biztos nem indulnak újra.","shortLead":"A Fidesz (ex-Fiatal Demokraták Szövetsége) 135 fős parlamenti frakciójában 16 olyan nyugdíjas korú képviselő van, aki...","id":"20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"310fe28e-60ae-49a4-acc3-31350ae5ef43","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_A-Fidesz-veszesen-oregszik-a-frakciotitanok-kozul-mar-16-nyugdijkorban-van","timestamp":"2025. április. 21. 20:20","title":"A Fidesz vészesen öregszik, a frakciótitánok közül már 16 nyugdíjkorban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","shortLead":"A csapat reménykedik, hogy jó híreket kaphatnak.","id":"20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f9c9-d46c-464a-99b7-6c2104bf80ec.jpg","index":0,"item":"a898de88-c1d1-440d-9f8c-dfb7ba850566","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_budafoki-hajobaleset-eltunt-edzo-lieszkovszky-zalan","timestamp":"2025. április. 20. 19:32","title":"Kiderült: a Csepel SC erőnléti edzője tűnt el a budafoki hajóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak. Szlovákiában és Ausztriában már szigorúbbak. ","shortLead":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve...","id":"20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"21db53d3-128e-49c3-ae0a-3add1db9ac82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","timestamp":"2025. április. 20. 13:00","title":"Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes korlátozásokat vezet be a határon a száj- és körömfájás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]