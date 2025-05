Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bérelt autóval menekülhetett el a helyszínről, de egyelőre se a járművet, se a bűncselekményhez használt fegyvert nem találja a rendőrség. ","shortLead":"Egy bérelt autóval menekülhetett el a helyszínről, de egyelőre se a járművet, se a bűncselekményhez használt fegyvert...","id":"20250504_Hajtovadaszat-Ausztria-magyar-ferfi-gyilkossag-Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3abbe3fc-1716-457f-b43d-05ffe9aeadbe.jpg","index":0,"item":"19b8ffd8-5f86-4b46-ba6c-2a777b865e3c","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Hajtovadaszat-Ausztria-magyar-ferfi-gyilkossag-Salzburg","timestamp":"2025. május. 04. 21:18","title":"Hajtóvadászat indult egy magyar férfi ellen Ausztriában, akit volt barátnőjének megölésével gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","shortLead":"A Régi Városházára akartak felhúzni a momentumosok egy szivárványos zászlót, amikor egy ellentüntető akcióba lépett.","id":"20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a20973-3c2a-4d7e-9fa7-573ff0ea0e50.jpg","index":0,"item":"27ba6184-82e0-4827-b951-f09991ec0df4","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_tompos-marton-megserult-debrecen-szivarvanyos-zaszlo","timestamp":"2025. május. 04. 15:42","title":"Tompos Márton keze megsérült, amikor Debrecenben rájuk rontott egy férfi egy szivárványos zászló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","shortLead":"Hamarabb érkezhet idén a Qualcomm csúcslapkája, ami várhatóan a teljesítmény terén is jelentős előrelépést hoz majd.","id":"20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ebbaef-a99b-45c7-aca7-0c163fa89768.jpg","index":0,"item":"da1bbdad-1173-414c-9403-deb12612d467","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_qualcomm-snapdragon-8-elite-2-lapkakeszlet-processzor-teljesitmeny-megjelenes","timestamp":"2025. május. 03. 14:03","title":"Szélsebes chipet adhat ki a Qualcomm, még hamarabb is a vártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint a benzinesek. A zajtalanságuk előnyei és hátrányai leginkább városi környezetben jelentkeznek.","shortLead":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint...","id":"20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4.jpg","index":0,"item":"e8f49687-3bd8-4e5c-a3a2-3712ae460a8b","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. május. 03. 13:00","title":"Por és hang vagyunk: szennyezők-e az e-autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","shortLead":"Vlagyimir Putyin szerint elég erejük és eszközük van arra, hogy legyőzzék Ukrajnát.","id":"20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"78082c3f-e049-4ef8-a2e6-f786f1ca633a","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_putyin-atombomba-bevetes-nuklearias-fegyver","timestamp":"2025. május. 04. 13:36","title":"Putyin: Remélem, nem lesz szükség atombomba bevetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","shortLead":"Áradó saras vízben haladtak az autók az utakon.","id":"20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20d0762c-e2df-41ce-9233-fba3d5369054.jpg","index":0,"item":"456f07d0-bbeb-4c20-9083-9344d90ef9a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_szupercella-idojaras-arviz-Balaton-video","timestamp":"2025. május. 04. 20:46","title":"Villámárvizet okozott a Balatonnál egy szupercella – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","shortLead":"Bár a mindennapokban gondtalannak tűnhetnek a magasabb jövedelműek, meglehetősen nagyfokú stressz sújtja őket.","id":"20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713447fd-1e8b-41c4-82af-bbc5a595261f.jpg","index":0,"item":"e246f20e-7e49-4e64-b0ae-1b129f8c87d8","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-gazdasagi-helyzet-jovedelem-stressz","timestamp":"2025. május. 04. 16:15","title":"Van egy jövedelmi szint, ami után ismét növekedni kezd a stressz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]