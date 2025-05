Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","shortLead":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","id":"20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939.jpg","index":0,"item":"b378b553-ce27-4eb0-bd9b-bbd30e70e8e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","timestamp":"2025. május. 12. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb bíróság egy leendő múzeumhoz keresett emléktárgyakat.","shortLead":"A papírkötegeket 1941-ben foglalták le a hatóságok, aztán elfeledkeztek róluk. Most előkerültek, amikor a legfelsőbb...","id":"20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a21481-3048-47d3-9b83-bb2937767753.jpg","index":0,"item":"d149e3a8-b1d1-48ef-93d4-76ef12f0bdf4","keywords":null,"link":"/elet/20250512_argentina-legfelsobb-birosag-naci-dokumentumok","timestamp":"2025. május. 12. 10:56","title":"83 doboznyi náci dokumentumot találtak az argentin legfelsőbb bíróság pincéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.","shortLead":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald...","id":"20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"a199e2e7-df13-462d-9f26-085efdd003ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","timestamp":"2025. május. 12. 09:13","title":"Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti, hogy a Paks már nem lehet bajnok, az első helyet már csak az FTC és a Puskás Akadémia szerezheti meg.","shortLead":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti...","id":"20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca.jpg","index":0,"item":"f623cc18-9e46-4308-97e0-7487d9c84458","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","timestamp":"2025. május. 10. 21:59","title":"Az FTC idegenben győzte le a Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4","c_author":"Bokros Dorottya - Martini Noémi","category":"vilag","description":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra Ferenc öröksége. Ott voltunk a Szent Péter téren, amikor felszállt a fehér füst, és kilépett az erkélyre XIV. Leó. ","shortLead":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra...","id":"20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4.jpg","index":0,"item":"f506a59e-4845-4a91-ac74-6e9ad312c064","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","timestamp":"2025. május. 10. 18:23","title":"„Készültem a keresztnevekből, hogy tudjam, ki lesz a pápa és tudtam is!” – videóriport a Vatikánból a pápaválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a480df-92fe-4730-b3d9-291b3ff9ec4a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"57 éves korában váratlanul elhunyt Koyo Kouoh, az elmúlt évtizedek legjelentősebb afrikai kortárs művészeti kiállításainak ünnepelt kameruni származású kurátora.","shortLead":"57 éves korában váratlanul elhunyt Koyo Kouoh, az elmúlt évtizedek legjelentősebb afrikai kortárs művészeti...","id":"20250510_Elhunyt-a-Velencei-Biennale-kuratora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a480df-92fe-4730-b3d9-291b3ff9ec4a.jpg","index":0,"item":"1e05c223-b731-405d-8614-602c37487d3c","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_Elhunyt-a-Velencei-Biennale-kuratora","timestamp":"2025. május. 10. 20:55","title":"Elhunyt a Velencei Biennálé kurátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]