[{"available":true,"c_guid":"eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép beviteli eszköze.","shortLead":"A DSKY Moonwatch nemcsak nevében, kinézetében is pontosan olyan, mint az Apollo-program űrhajóin használt számítógép...","id":"20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb85c80b-5060-4653-8081-c1a50170b6d3.jpg","index":0,"item":"4d28642d-f902-46ee-b7b4-15653d7331ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_dsky-moonwatch-karora-apollo-program","timestamp":"2025. február. 11. 10:03","title":"Sosem látott szinten menő karórát dobnak piacra: pont olyan, mint az Apollo-program számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani a provokálást.","shortLead":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani...","id":"20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"968b6bae-7c7f-4da0-b84e-1cbdfb926358","keywords":null,"link":"/elet/20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","timestamp":"2025. február. 11. 10:35","title":"Horogkeresztes pólót árul Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","shortLead":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","id":"20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489.jpg","index":0,"item":"6e19e9ef-ef8d-492c-b9d9-c69f188d7ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","timestamp":"2025. február. 11. 09:42","title":"Gyógyíthatatlan beteg volt a kisfiú, akivel az anyja a vonat elé lépett Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0ae74f-9c15-4b25-ac3a-8587288bf802","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Közkeletű vélekedés, hogy a párkapcsolatban a lényeg a felek közötti kémia. 