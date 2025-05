Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek az értékpapírból, egyben mentesíti a céget bizonyos amerikai szabályozási kötelezettségek alól.","shortLead":"A május közepén tervezett hongkongi tőzsdére lépést úgy alakítanák, hogy amerikai belföldi befektetők ne vehessenek...","id":"20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0998aeb6-4160-48ac-87ec-77fc47153600.jpg","index":0,"item":"f561c05b-f645-4270-a064-955d793a0d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-CATL-korlatozza-hogy-mely-amerikai-cegek-vasarolhatnak-a-reszvenyeibol","timestamp":"2025. május. 11. 12:42","title":"A CATL korlátozza, hogy mely amerikai cégek vásárolhatnak a részvényeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Régóta várták Dél-Amerikában.","shortLead":"Régóta várták Dél-Amerikában.","id":"20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3860d259-f1db-444a-986d-e1ccb555b0bc.jpg","index":0,"item":"098336ad-ce3a-4099-8c40-b64ab9beb7e6","keywords":null,"link":"/sport/20250512_carlo-ancelotti-brazil-szovetsegi-kapitany","timestamp":"2025. május. 12. 16:20","title":"Eldőlt: a spanyol bajnokság lezárultával Ancelotti lesz a brazil szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","shortLead":"A Lynx típusú páncélozott harcjármű miatt esett a választásuk épp a nagymacskákra.","id":"20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68913aed-e4ed-47c1-b7fa-6fa6314c830d.jpg","index":0,"item":"5959b64f-0d6d-4de6-81fe-37b1d79e9e82","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Hiuzokat-fogadott-orokbe-a-Honvedelmi-Miniszterium","timestamp":"2025. május. 12. 15:16","title":"Hiúzokat fogadott örökbe a Honvédelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig hatékony, ugyanis az agy egy idő után már nem foglalkozik vele, zavaró tényezőként szűri ki. Egy nemzetközi kutatócsoport közelmúltbeli tanulmánya érdekes betekintést nyújt abba, hogyan alkalmazkodik az emberi agy a vizuális környezet gyakori zavaraihoz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig...","id":"20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99.jpg","index":0,"item":"a4060bc8-efbf-42db-9c87-2953fc2ae572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","timestamp":"2025. május. 11. 16:03","title":"Villogó hirdetés a neten? Színes reklám az út mellett? Van az ember agyának egy csodálatos képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b1cca-1bed-4aec-829c-9ed4b4ef7ab4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bolla Tibor Balin is járhatott „Nagymesterrel”.","shortLead":"Bolla Tibor Balin is járhatott „Nagymesterrel”.","id":"20250512_bkv-bolla-tibor-nagymester-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc2b1cca-1bed-4aec-829c-9ed4b4ef7ab4.jpg","index":0,"item":"39dab059-48e4-4435-9683-3bb656581449","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_bkv-bolla-tibor-nagymester-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 07:41","title":"444: Fotók bizonyítják, hogy a BKV vezérigazgatója jó kapcsolatban volt a vállalatot lehúzó bűnbanda vezérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","shortLead":"„Talán nem is voltak olyan nagyon a különbségek, mint gondoltuk” – jegyezték meg az amerikaiak.","id":"20250512_usa-kina-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235161bd-8f22-4aa0-8c5e-14daa3fef81d.jpg","index":0,"item":"fb44db53-3e98-4977-b530-12fa66d83eef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_usa-kina-vam","timestamp":"2025. május. 12. 10:13","title":"90 napos szünet, 115 százalékkal alacsonyabb vámok – egyre több részlet derül ki az amerikai-kínai megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]