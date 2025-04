Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","shortLead":"A nagy vihart kavart videó januárban jelent meg.","id":"20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0dd8cf8-6b21-4bce-bdf3-64ee7aedac5c.jpg","index":0,"item":"c7b10133-d583-4fde-9798-470c368853da","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Elerte-a-20-millios-nezettseget-Majka-Csurran-cseppenje","timestamp":"2025. április. 16. 12:21","title":"Elérte a húszmilliós nézettséget Majka Csurran, cseppenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és jachtkluboknak is milliós támogatások jutottak az állami tulajdonban lévő MVM Energetikai Zrt.-től – értesült a HVG.","shortLead":"Az Orbán Viktort képviselő ügyvédi irodának, Novák Katalin egykori alapítványának, a macsóizmus hazai prófétájának és...","id":"20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/190b99bd-3be9-4763-8b01-40374d397a55.jpg","index":0,"item":"737f18ab-8b57-4932-a7e2-ce77a0a13020","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-mvm-szerzodesek-ner-szponzoracio","timestamp":"2025. április. 16. 09:30","title":"„Férfienergia-képzésekre” és „az erkölcsi alapok megszilárdítására” is költhetik az MVM-es közpénzmilliókat – és ez csak a jéghegy csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a20428-5a8a-4cf7-b3ad-6b69b91a8a33","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Elérkeztünk a teljes politikai lebutítás, elhülyítés állapotához. Azon vitatkozunk, hogy Kollár Kinga többszörösen összetett mondatainak hol az eleje és a vége? Itt tart a politikának nevezett nyelvészkedés, a nemzeti küldetéstudat. Vélemény.","shortLead":"Elérkeztünk a teljes politikai lebutítás, elhülyítés állapotához. Azon vitatkozunk, hogy Kollár Kinga többszörösen...","id":"20250417_hvg-Paraszka-Boroka-Mennyi-az-annyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2a20428-5a8a-4cf7-b3ad-6b69b91a8a33.jpg","index":0,"item":"d7a38beb-80b8-4470-bb35-70082b9d4f79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Paraszka-Boroka-Mennyi-az-annyi","timestamp":"2025. április. 17. 08:30","title":"Parászka Boróka: Mennyi az ennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely aktívabban részt vesz a világ alakításában.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke úgy látja, hogy Trump és Putyin korszakában eljött az ideje egy olyan EU-nak, amely...","id":"20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec624045-24a5-4007-ac2e-0c35807b1059.jpg","index":0,"item":"e4110fce-ecad-4f65-9342-bfb0bc231cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-eu-usa-donald-trump-vlagyimir-putyin-ukrajna","timestamp":"2025. április. 16. 12:10","title":"Von der Leyen: A Nyugat, ahogy eddig ismertük, már nem létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5992d028-5676-48e2-bdb5-629bd0b4d005","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter nem tud arról, hogy asszisztált volna az MNB-alapítványok pénzszórásához – mondta a kormányinfón.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter nem tud arról, hogy asszisztált volna az MNB-alapítványok pénzszórásához – mondta...","id":"20250417_Nagy-Marton-mnb-alelnok-2015","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5992d028-5676-48e2-bdb5-629bd0b4d005.jpg","index":0,"item":"45981e27-74d4-43df-96c8-c83a8b97c969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_Nagy-Marton-mnb-alelnok-2015","timestamp":"2025. április. 17. 15:54","title":"Nagy Márton letagadta, hogy 2015-től lett volna MNB-alelnök, pedig akkor lett az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d66798-64d3-40ab-9ed4-0d94ffdae58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kínai hitelszerződés összes részletét, kiegészítését, módosítását és mellékletét is át kell adni.","shortLead":"A kínai hitelszerződés összes részletét, kiegészítését, módosítását és mellékletét is át kell adni.","id":"20250417_dk-kinai-hitel-ki-kell-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6d66798-64d3-40ab-9ed4-0d94ffdae58b.jpg","index":0,"item":"a5108498-ec43-46e7-82b3-7153079db242","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_dk-kinai-hitel-ki-kell-adni","timestamp":"2025. április. 17. 15:00","title":"Pert nyert a DK, ki kell adni, hogy milyen feltételek mellett vette fel a kormány a 400 milliárd forintos gigahitelt kínai bankoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb a szuverenisták számára, mint hogy egy külföldi nagyhatalomtól függenek.","shortLead":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb...","id":"20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14.jpg","index":0,"item":"d3f0829d-88ad-4759-8e25-efdd91cab66a","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","timestamp":"2025. április. 16. 15:30","title":"Nagyot koppant a Trumpot megváltóként váró európai szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]