Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 4,2 százalékos volt a termelés visszaesése.","id":"20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"b31938c7-f92c-40a6-aa71-bddc44e6abb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250214_KSH-epitoipar-2024-december-statisztika","timestamp":"2025. február. 14. 08:33","title":"Decemberben is szenvedett a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e","c_author":"Szőllősi Lili","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és sok más tényező segítségével várhatóan duplázódik az ingatlanbefektetések értéke.","shortLead":"A 2024-es mélységek után előrelépést mutathat a magyarországi ingatlanpiac. A prémium magyar állampapírok kifizetése és...","id":"20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ee2e78-099f-43bf-91f5-a1959cd93b4e.jpg","index":0,"item":"44f349c8-9293-4379-a6a9-61fd9e2448e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250130_2025-CBRE_ingatlan_befektetes_iroda","timestamp":"2025. február. 14. 08:46","title":"2025-ben megduplázódhatnak az ingatlanbefektetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9531eb2f-f7a5-40d2-a55b-6b746235b18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók írták le először azokat az idegsejteket, amelyek karmesterként irányítják a szervezet immunrendszerét: szólnak a megfelelő sejteknek, ha kell még egy kis segítség a fertőzés leküzdésére, és visszavesznek belőlük, ha már elmúlt a veszély.","shortLead":"Amerikai kutatók írták le először azokat az idegsejteket, amelyek karmesterként irányítják a szervezet immunrendszerét...","id":"20250214_immunrendszer-iranyitasa-gyulladas-agytorzs-idegsejt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9531eb2f-f7a5-40d2-a55b-6b746235b18c.jpg","index":0,"item":"0760825c-24b5-4f10-b7d5-34e8517d2f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_immunrendszer-iranyitasa-gyulladas-agytorzs-idegsejt","timestamp":"2025. február. 14. 18:03","title":"Egy titkos sejtcsoportot az agyban szabályozhatja az egész immunrendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc pápa “magyar hangja”-ként is emlegettek.","shortLead":"Beer Miklós – Egy hiteles ember címmel jelent meg László Ágnes könyve a nyugalmazott katolikus püspökről, akit Ferenc...","id":"20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/076edfdb-ada6-424f-bba7-2875ae17b8ac.jpg","index":0,"item":"4f41f064-45d9-4e74-bd6a-a6edd4c519b5","keywords":null,"link":"/360/20250213_hvg-Laszlo-Agnes-Beer-Miklos-Egy-hiteles-ember-eletutinterju","timestamp":"2025. február. 13. 18:30","title":"Könyv mutatja be Beer Miklóst, aki a katolikus egyházi vezetők közül szinte egyedüliként mert nyilatkozni közéleti ügyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros tréfálkozó lehet az emberből. Még illetlen helyzetekben is.","shortLead":"Az agy károsodása különféle – jelentős – személyiségváltozásokhoz vezethet, néhány ritka esetben pedig egyenesen kóros...","id":"20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790.jpg","index":0,"item":"34d9d223-0faa-4135-8f16-df84b70253de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250215_witzelsucht-neurologiai-karosodas-viccelodes-agy","timestamp":"2025. február. 15. 12:03","title":"Nem vicc, vagyis dehogynem: van egy ritka betegség, melynek legfőbb tünete az állandó viccelődés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b7f6ad-d595-45dd-b07e-45a6db7f8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő életműdíjat vett át a filmfesztiválon, ami után politikától sem mentes beszédet mondott. ","shortLead":"A színésznő életműdíjat vett át a filmfesztiválon, ami után politikától sem mentes beszédet mondott. ","id":"20250214_Tilda-Swinton-Berlinale-megnyito-beszed-tomeggyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b7f6ad-d595-45dd-b07e-45a6db7f8ae2.jpg","index":0,"item":"b93fc494-122a-4ec0-aeee-89a14d18870a","keywords":null,"link":"/kultura/20250214_Tilda-Swinton-Berlinale-megnyito-beszed-tomeggyilkossag","timestamp":"2025. február. 14. 11:18","title":"Tilda Swinton tömeggyilkosságról és embertelenségről beszélt a Berlinale megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","shortLead":"Kiállítással egybekötött monodrámát mutat be a Kiscelli múzeum, amelynek témája egy kiállítás.","id":"20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3082d02-559d-41c6-8408-92c7d480293d.jpg","index":0,"item":"74d781bb-2422-49b4-aa23-905620e2aacf","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-nick-hornby-cicikrisztus-kiscelli-monodrama","timestamp":"2025. február. 14. 18:30","title":"Mi járhat egy teremőr fejében, miközben a Cicikrisztust bámulja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c54b0a-5ac7-4a2c-91e0-da0ddafcdf54","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Miközben Orbánék jogi lépésekre készülnek a független médiával és a civilekkel szemben, és ünneplik az USAID bedarálását, a német sajtó újabb nyomokra bukkant arról, a magyar kormány által támogatott szervezetek hogyan terjesztik az orosz propagandát.","shortLead":"Miközben Orbánék jogi lépésekre készülnek a független médiával és a civilekkel szemben, és ünneplik az USAID...","id":"20250214_hvg-aki-mondja-masra-orban-dezinformacio-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3c54b0a-5ac7-4a2c-91e0-da0ddafcdf54.jpg","index":0,"item":"35cf893b-7ebc-48db-9a91-756193eeb96a","keywords":null,"link":"/360/20250214_hvg-aki-mondja-masra-orban-dezinformacio-trump","timestamp":"2025. február. 14. 06:30","title":"Másra mutogatnak Orbánék, pedig maguk is részt vesznek idegen érdekek európai képviseletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]