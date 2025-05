Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","shortLead":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","id":"20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135.jpg","index":0,"item":"f8b66720-9656-457b-b257-13bcece53250","keywords":null,"link":"/sport/20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","timestamp":"2025. május. 24. 22:01","title":"Sorozatban hetedszer lett bajnok a Ferencváros az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc NER-es mivoltáról nincs kétely a magyarokban, de sokan Csányi Sándort is kormányközelinek tartják.","shortLead":"Mészáros Lőrinc NER-es mivoltáról nincs kétely a magyarokban, de sokan Csányi Sándort is kormányközelinek tartják.","id":"20250524_Meszaros-Lorinc-Garancsi-Csanyi-Kit-ismer-igazan-a-nep-a-toplistas-gazdagok-kozul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28f70daa-39d3-4c7f-9fa6-d33f6d1f38f5.jpg","index":0,"item":"17b1501a-e126-4cda-82d0-abbfe7a91383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250524_Meszaros-Lorinc-Garancsi-Csanyi-Kit-ismer-igazan-a-nep-a-toplistas-gazdagok-kozul","timestamp":"2025. május. 24. 13:49","title":"Friss felmérés: a magyarok 77 százaléka szerint a toplistás gazdagok tisztességtelenül gazdagodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","shortLead":"A magyarellenes George Simiont legyőző politikus hétfőn teszi le hivatali esküjét.","id":"20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3605ff5-bde1-42f7-863a-9eb006acfbb1.jpg","index":0,"item":"603db1a9-a4b2-48cf-97ce-a6380b0ee58a","keywords":null,"link":"/vilag/20250523_romania-bukarest-nicusor-dan-fopolgarmester-lemondas-elnok","timestamp":"2025. május. 23. 18:44","title":"Lemondott a bukaresti főpolgármesterségről az elnökké választott Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104","c_author":"Balla István ","category":"360","description":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez elég jól sikerült, mert a főváros arculatára, turizmusára is jelentős hatást gyakoroltak ezek a szórakozóhelyek. A tömegek megjelenésével és a bulinegyed felértékelődésével azonban veszélybe kerültek, a legtöbb be is zárt. A Romokból című dokumentumfilm ötletgazdájával-forgatókönyvírójával, Csizmadia Attilával és a Szimpla Kert tulajdonosával, a film egyik narrátorával, Zsendovits Ábellel beszélgettünk arról, hogyan lett ezekből az underground helyekből mainstream, majd turistaattrakció, és hogyan „falta fel a forradalom a gyermekeit”.","shortLead":"Az ezredfordulón szinte minden romkocsma-alapító pusztán a baráti körének akart egy-egy jó helyet kialakítani. Mindez...","id":"20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b9fcb15-6111-49de-8934-512727d2d104.jpg","index":0,"item":"fd2e93e0-4e4c-4ae2-beb1-d474949022a2","keywords":null,"link":"/360/20250523_romkocsma-romokbol-film-szimpla-zsendovits-abel-csizmadia-attila","timestamp":"2025. május. 23. 19:30","title":"„Túl kicsi a nappalink” – így lettek turistamágnesek a romkocsmák, de a csillaguk leáldozóban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező alkalmazását az Európai Unió. Bürokráciacsökkentésre hivatkoznak, ám egyúttal a kontinens klímacéljai elérését is kitolják. Teljes hátraarcról van szó?","shortLead":"Drasztikusan szűkítette és két évvel elhalasztotta a vállalatok ESG-jelentésének tavaly ősszel véglegesített kötelező...","id":"20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ae07b97-2345-4f8c-a4a8-497ea1549794.jpg","index":0,"item":"3d3a8e9c-2920-4d6a-a89a-e35bf1ede211","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-lazitasi-szakasz-esg-fekezett-ambicio-europai-unio","timestamp":"2025. május. 24. 12:00","title":"Amikor az EU is fénysebességgel dönt: visszavesz a zöldítési tervekből Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","shortLead":"Az Arany Pálmát és a többi díjat azonban mindenképpen kiosztják szombat este. ","id":"20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"30e73cf7-cc35-4170-b8db-1951e6003996","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_Hatalmas-aramszunet-borzolja-az-idegeket-Cannes-ban-a-dijatado-ceremonia-elott","timestamp":"2025. május. 24. 16:36","title":"Nem a filmek minősége, hanem egy hatalmas áramszünet borzolta a kedélyeket Cannes-ban a díjátadó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]