[{"available":true,"c_guid":"369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","shortLead":"Tung tung tung tung sahur beugrott ebédszünetben – írja a miniszterelnök.","id":"20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/369fcaaa-e5ea-4626-95fa-b9c65aa3f468.jpg","index":0,"item":"d5a71fe8-d378-4fcb-b37a-4b2bcbd0788b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Orban-agyrohaszto-tiktok-brainrot","timestamp":"2025. május. 28. 15:11","title":"Szó szerint agyrohasztó videót tett közzé Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben, hogy megmentsék a Telegdy-bányarészt.","shortLead":"A parajdi sóbánya még nem telt meg, de a helyzet kritikus. A szakemberek próbálnak gátat emelni a mélyben...","id":"20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74a44895-4367-4dd4-ab05-8528e6271360.jpg","index":0,"item":"96207e0b-9439-4bea-8532-cc0a958c27d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_sotombok-parajdi-banya-arviz-vizbetores-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:21","title":"Sótömbök zuhannak le a parajdi bányában, a föld is megmozdult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején játszódó filmet, a Rádiót. ","shortLead":"Kinek mennyi bátorsága lenne hasonló helyzetben? Ezen a kérdésen gondolkodhat, aki megnézi a prágai tavasz idején...","id":"20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7429c067-118d-4a7c-9e2a-8a7e11690393.jpg","index":0,"item":"67a66cf4-c337-4345-adec-3baf2cb15411","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-radio-film-pragai-tavasz-csehszlovakia","timestamp":"2025. május. 29. 16:00","title":"„Önökkel vagyunk, legyenek velünk” – állásukat vesztették, de nem voltak hajlandók hazudni a prágai tavasz újságíró hősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb07d26-34ae-44cb-90b2-5834b1607f7d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nő ijedtében kiugrott a kocsiból.","shortLead":"A nő ijedtében kiugrott a kocsiból.","id":"20250529_Siofok-autolopas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb07d26-34ae-44cb-90b2-5834b1607f7d.jpg","index":0,"item":"41fa74fc-e0f6-4fc1-8df1-5ac4d22c463e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Siofok-autolopas-video","timestamp":"2025. május. 29. 11:09","title":"Beült egy nő mellé egy kóros elmeállapotú férfi, így szerezte meg a kocsiját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett állítani a Fővárosi Önkormányzatnál, miután likviditási problémát okozott, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárdot emelt le a főváros számlájáról annak ellenére, hogy Budapest azonnali jogvédelmet kért ez ellen a bíróságtól. Nagy Márton miniszter szerint ez a lépés jogszerű volt.","shortLead":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett...","id":"20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e.jpg","index":0,"item":"0d28df1b-2ee3-41ae-91d4-8434a356f5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Tízmilliárdot inkasszóztak a fővárostól, mostantól a bérek kifizetése a fő cél, és van olyan kiadás, amit már most le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára szakmailag és politikailag megfelelő volt.","shortLead":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára...","id":"20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b.jpg","index":0,"item":"89a98a80-9f82-4306-959a-fcced5dd3d60","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","timestamp":"2025. május. 29. 10:08","title":"Karácsony is javaslatot tett az ellehetetlenítési törvény elítélésére, ezt már sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3fea18-bdc0-4b1c-9c33-e0ac2e504027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tinédzserek nagy mennyiségben alkoholt fogyasztottak, majd egyikük késsel támadt a társaságra, és többekkel végzett.","shortLead":"A tinédzserek nagy mennyiségben alkoholt fogyasztottak, majd egyikük késsel támadt a társaságra, és többekkel végzett.","id":"20250528_irkutszk-keseles-tinedzserek-oroszorszag-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc3fea18-bdc0-4b1c-9c33-e0ac2e504027.jpg","index":0,"item":"624f3e65-55ae-4556-bc53-84551ab156fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_irkutszk-keseles-tinedzserek-oroszorszag-halottak","timestamp":"2025. május. 28. 18:59","title":"Több kamaszt is megkéselt egy társuk egy Irkutszk környéki házibulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]