Orbán Ráhel is beszállt Vasvári Vivien és Molnár Áron Instagramon folytatott csörtéjébe, amely azzal kezdődött, hogy a celeb egy videóban a Fidesz Ukrajna-ellenes szavazását népszerűsítette, majd a színész paródiavideót tett közzé, amelyben az egykori luxusfeleség mondataira reagált, a felvétel végén pedig a felmutatta a középső ujját.

A miniszterelnök lánya Molnár bemutatására reagálva szerdán – egy Instagram-sztoriban – azt írta: „Szerintem egymásnak bemutatni sehogy sem cool. Természetes, ha dolgokról másképp gondolkodunk. Lehet békésen is egyet nem érteni!”

Borítékolható volt, hogy ez sem marad szó nélkül, szerda kora este pedig meg is érkezett Molnár válasza. „Természetes, hogy a dolgokról másképp gondolkodunk. Például, hogy nem dobunk az út szélére szaros pelenkát? A bemutatásról: anyám is mondta, hogy ez lehet, sok, bántó is tud lenni. De tudod, édesanyámtól elfogadom a kritikát, de hát ti 15 éve mutattok be a magyar adófizetőknek. Nem kell ám felemelned a kezed, hogy bemutass valakinek. Elég, ha ellopod a pénzét” – fogalmazott.

Válaszvideójában a színész hozzátette, szerinte az nem „cool”, hogy a miniszterelnök lánya csöndben maradt, amikor megszólalhatott volna a bicskei gyermekotthonban történtek, Kaleta Gábor pedofilügye, a Budapesti Javítóintézet letartóztatott igazgatója, vagy éppen Bayer Zsolt közbeszédet romboló mondatai kapcsán.

„Az eddigi NER-es logika alapján a választ gondolom, nem tőled, hanem a férjedtől, Tiborcz Istvántól fogom kapni. Várom” – zárta videóját Molnár, utalva arra, hogy Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond perrel fenyegette meg a színészt a feleségéről készített paródiavideó miatt.