Vasvári Vivien férje, Bodnár Zsigmond kártérítési perrel fenyegette meg Molnár Áront, miután a színész kiparodizálta Vasvári egyik videóját, amiben Ukrajna EU-csatlakozása ellen szólalt fel.

Vasvári a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy ő ugyan nem ért a politikához, nem is érdekli, de „ez most tényleg komoly”, hogy Ukrajna „ilyen formában” csatlakozzon az Európai Unióhoz? Az érvelését azzal támogatta meg, hogy Ukrajna „egy olyan ország, ahol háború van, és a mindennapi élet bizonytalan”. Szerinte ezt párttól, politikától függetlenül mindenkinek be kellene látnia.

„Ez rólad szól, rólam szól, rólunk szól, a gyerekeinkről és a jövőnkről. Nyilván nem vagyok szakértő ebben a témában, de azt gondolom, hogy ez minket, magyarokat is érint, és hogy ha már lehet kinyilvánítani a véleményünket, akkor én ki is fogom”, magyarázta, hozzátéve, hogy ő már szavazott, és a követőit is erre buzdítja.



Molnár Áron erre replikázva csinált egy paródiavideót, amiben egyrészt kifigurázta Vasvárit, másrészt megfogalmazta az ellenvéleményét is. „Ez most tényleg komoly? Hogy ez baszta ki a biztosítékot nálad? 15 év Fidesz kormányzás után? Nem a rohadó kórházak, nem Orbán hatvanpusztai birtoka, nem a goebbelsi mélységekbe zuhant propaganda, nem Matolcsyék bankrablása, hanem ez? Ez tényleg komoly?”, tette fel a kérdést a videóban, majd folytatta: „A Fidesz kreált egy hazugságot, hogy elterelje a figyelmet a valós problémákról az országban, és te nyitott szájjal belesétáltál ebbe a faszerdőbe.”

Azt is felvetette, hogy Vasvári vajon a listázott újságírók és civil szervezetek mellett is kiáll-e, és azt javasolta neki, hogy ha már bevallottan nem szakértője a témának, hallgasson meg legalább egy beszélgetést olyanokkal, akik azok. A véleménynyilvánítással kapcsolatban pedig azt mondta: „Állj Iványi Gáborék mellé! Szólalj fel a cenzúratörvény ellen! Kérd számon a rendszert a gyermekvédelem kudarca miatt! Tudod mit, Vivi? Én is kinyilvánítom a véleményemet! Nagyon remélem, hogy 2026-ban demokratikus úton, szavazatok mentén meg lehet buktatni ezt a geci rendszert, aminek te is beszélő feje lettél. Remélem, hogy ebből a pénzből, amit ezért kaptál, te is papucsot veszel 4,5 millió adófizetői forintért. Gratulálok, Vivi!”



Molnár videójára rácsatlakozva Vasvári férje, Bodnár is kitett egy videót, amiben leszögezte: „Ez nem politikáról szól. Ez arról szól, hogy egy hatgyerekes családanyát, egy feleséget nem alázunk meg ország-világ előtt, pusztán azért, mert ki merte mondani, amit gondol.” Szerinte amit Molnár csinált, az túlmutat a paródián és a kritikán, és amit megfogalmazott, nem vélemény, hanem aljasság.

„A feleségem soha az életben nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól. Pontosan abból keresi a pénzét, amiből valószínűleg te is. Tartalmakat gyárt, amikért fizetnek egyébként a cégek, hogy rajta keresztül hirdessenek”, szögezte le Vasvári védelmében. Azt is mondta, hogy ő maga vállalkozóként tevékenykedik, nem függ politikai pártoktól, megcsinálta a szerencséjét, és dolgozik látástól vakulásig a feleségéhez hasonlóan.

Mint mondta, nekik alapvetően nincs problémájuk Molnárral és még a munkásságát is követik, a színészek magyarországi helyzetét pedig hozzá hasonlóan sajnálatosnak tartják. Emellett kultúrakedvelők, sőt támogatók, a gyerekeikkel gyakran járnak színházba és moziba magyar filmeket nézni. „Éppen ezért nem is nagyon értem, hogy egy ilyen tanult színész, mint te, miért kell, hogy ezt a bizonyos emberség és tisztelet határvonalát átlépje csak azért, hogy az egyik legsikeresebb videóját megcsinálhassa”, értetlenkedett. „Te képviselsz egy oldalt, azt mondod, hogy majd jobb lesz a világ, hogyha titeket választanak az emberek. Mitől lesz jobb? Így bizonyítod be?”

Ezután egy beszélgetésre hívta Molnárt, akitől azt kérte, hogy jelöljön ki erre egy időt és egy helyet. „Győzzél még, hogy ahogyan ti csináljátok, attól miért lesz jobb ez a világ? És tudod mit, még ha nem is fogsz tudni meggyőzni, de legalább tisztelni foglak férfiként, hogy kemény csávó vagy, odaálltál, és belenéztél a szemembe”, jelentette ki, végül arról is beszélt, hogy a történtek után ügyvédhez fog fordulni. „Egy jó nagy kártérítési pert fogok indítani ellened, azért, mert hiszek abban, hogy muszáj tennünk valamit. Ez nem mehet így tovább. És tudod mit? Lehet, hogy nem fogok nyerni. De ha egy forintot is nyerek ezen a kártérítési peren, megígérem, hogy a háromszorosát fogjuk a Vivivel alapítványoknak, kórházaknak adni a nyilvánosság előtt”, ígérte meg.