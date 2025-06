Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0","c_author":"Sághy Erna","category":"360","description":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása, amely a legnagyobb japán sziget, Honsú felfedezésére invitál.","shortLead":"Fotókönyv és guide sajátos keveréke Toroczkai Csaba fotográfus és Grasl Bernadett művészettörténész közös vállalkozása...","id":"20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0604b-9c9e-4acd-bbce-d33f41d8adc0.jpg","index":0,"item":"3fa63478-5a7d-4d50-8930-fcc2fc745872","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-Japan-szinei-Toroczkai-Csaba-Grasl-Bernadett-kiallitas-konyv","timestamp":"2025. június. 14. 14:15","title":"Ezt a különleges könyvet és fotókiállítást látva rácsodálkozhatunk Japán színeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","id":"20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"4b03387b-ef96-4514-a3f9-a1fa64caa57a","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","timestamp":"2025. június. 14. 19:48","title":"Magyar Péter szerint Szentkirályi Alexandrának többé nincs helye a magyar közéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","shortLead":"Talált egy 3,8 millió forintos fotelt is, amelyre lehuppanhat a fáradt fiatal pár. ","id":"20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ae223f-565f-4dd7-a058-045e0c645b4e.jpg","index":0,"item":"403dd92a-9797-4ad4-96fa-6ea67d435d85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hadhazy-akos-matolcsy-adam-luxus-fotel-francia-bor","timestamp":"2025. június. 14. 10:49","title":"Hadházy Ákos 175 ezer forintos francia bort azonosított be Matolcsy Ádám kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","shortLead":"Kiss-Hegyi Anita kinevezése a Magyar Közlönyben jelent meg. ","id":"20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7204a1b7-e363-47f2-8ff5-4263bdbcfde7.jpg","index":0,"item":"5fe6e421-eea6-410e-bd94-0f9246179db7","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_allamtitkar-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszterium-kiss-hegyi-anita-magyar-kozlony","timestamp":"2025. június. 13. 21:22","title":"Új államtitkárt kapott a Kulturális és Innovációs Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ccd14-5bbe-4f05-93df-6f9a201017d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbihoz képest jóval több, 12 kategóriában kaptak elismerést az olvasók kedvencei. Befért G. Fodor Gábor könyve is. ","shortLead":"A korábbihoz képest jóval több, 12 kategóriában kaptak elismerést az olvasók kedvencei. Befért G. Fodor Gábor könyve...","id":"20250614_libri-irodalmi-dij-g-fodor-gabor-orban-kontra-soros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe9ccd14-5bbe-4f05-93df-6f9a201017d0.jpg","index":0,"item":"9843ab37-55a6-4852-99be-589e4a3413d9","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_libri-irodalmi-dij-g-fodor-gabor-orban-kontra-soros","timestamp":"2025. június. 14. 09:46","title":"Schmidt Mária támogatta, G. Fodor Gábor megírta – Libri-díjat kapott az Orbán kontra Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396784ee-15ef-42dd-85f0-e94d49b4e72e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A súlyos humanitárius katasztrófát okozó szudáni válság az ország kettészakadásához vezetett. A külső hatalmak segítségével a gazdasági forrásokért folyó háború nem csitul.","shortLead":"A súlyos humanitárius katasztrófát okozó szudáni válság az ország kettészakadásához vezetett. A külső hatalmak...","id":"20250615_hvg-afrika-szudan-haboru-humanitarius-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/396784ee-15ef-42dd-85f0-e94d49b4e72e.jpg","index":0,"item":"11941ab5-7286-412f-aa9a-c4ad7207ba1e","keywords":null,"link":"/360/20250615_hvg-afrika-szudan-haboru-humanitarius-katasztrofa","timestamp":"2025. június. 15. 13:30","title":"Afrika éléskamrája lehetne, de példátlan humanitárius katasztrófába süllyedt Szudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az iráni rezsim soha nem volt olyan gyenge, mint most. A jelenlegi izraeli-iráni összecsapás sokkal súlyosabb, mint a két ország közötti tavalyi összetűzés, amikor az ellenfelek korlátozott drón- és rakétacsapásokat hajtottak végre egymás ellen. Irán ugyan válaszolt, ám az mindenképpen igaz, hogy a perzsa állam területét az 1980-1988-as Irak-Irán háború óta nem érték olyan súlyos csapások, mint az utóbbi órákban. Izrael célja egy iráni rendszerváltozás kikényszerítése lehet.","shortLead":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint...","id":"20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4.jpg","index":0,"item":"0ad3e451-6154-4f25-a4d7-f38d4743308a","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:17","title":"Izrael valóban elhatározta az iráni atomprogram lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]