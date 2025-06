Jeff Bezos lényegében kibérelte Velencét, de az olaszoknak máris elegük van belőle

Az Amazon első embere, Jeff Bezos nagyszabású, 200 fős, többnapos lagzit tart csütörtöktől Velencében, ami ellen már hetekkel ezelőtt szervezett tiltakozási hullám indult a városban. A No Space for Bezos nevű mozgalom aktivistái arra készülnek, hogy transzparensekkel és plakátokkal fogadják a vendégeket.

Tiltakozás Jeff Bezos esküvője ellen Velencében Lucrezia Granzetti / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A The Guardiannek az egyik tiltakozó, aki egy helyi szállodában dolgozik recepciósként, arról beszélt, hogy az Amazon miatt Olaszországban több ezer üzlet zárt be, úgyhogy már csak ezért sem látják itt szívesen Bezost. Mások szerint azért is fontos a kiállás, hogy megmutassák: mekkora képtelenség, hogy egy gazdag ember a vagyona és a befolyása miatt három napra kibérelhet egy komplett várost. Megint mások azt az aspektust emelik ki, hogy Bezos óriásvállalata a túlfogyasztást, az emberek és a természet kizsákmányolását képviseli a működésével.

Ha ki tudod bérelni Velencét az esküvődre, fizess több adót – áll a Greenpeace transzparensén, amelyet a Szent Márk téren feszítettek ki Stefano Rellandini / AFP

A csoportnak korábban volt már látványos akciója: nyolc méter hosszú transzparenst húztak fel a San Giorgio Maggiore-bazilika harangtornyára, miközben a polgármester, Luigi Brugnaro éppen sajtótájékoztatót tartott, de ugyanazon a héten hasonló molinót helyeztek el a Rialto hídon is. Emellett tüntetést szerveztek a Scuola Grande della Misericordiához, ahol eredetileg Bezos partija lett volna (a palotában az esküvőszervezők már főpróbát is tartottak több ezer statisztával), hogy megpróbálják megakadályozni a bejutást – friss hír azóta, hogy az iráni konfliktusra hivatkozva a központhoz képest egy távolabbi helyszínre tették át a rendezvényt, egy egykori hajógyár területére, mert az jobban védhető, és logisztikailag is könnyebb megközelíteni. A rendezvényt rendkívüli biztonsági készültség kíséri.

A No Space for Bezos utcai plakátja ANDREA PATTARO / AFP

A szkeptikusabb hangok szerint Bezosék lagzija a „mindössze” 200 fős vendégséggel csepp a tengerben ahhoz képest, hogy Velence évente 30 millió látogatót fogad, a helyiek viszont úgy érzik, hogy a városvezetés semmibe veszi az igényeiket a turizmus javára, és sérelmezik, hogy Velence központját gyakorlatilag lezárják egy milliárdos kedvéért.

A világ negyedik leggazdagabb embere egy korábbi tévés újságírót, Lauren Sánchezt veszi feleségül. Az MTI tudósítása szerint a vasárnapig tartó ünnepségsorozat költsége tizenöt millió euróra becsülhető. A pár egy százharminc méteres jachttal érkezik meg a lagúnákra, de biztonsági okokból a luxushajók sem a központi csatornákon horgonyoznak le. Egy másik hajó a milliárdos kedvenc járműveit és helikopterét szállítja, az esküvőre várt vendégsereg további luxushajókkal és csaknem kilencven magánrepülőgéppel közelíti meg Velencét. Miután a város légikikötője nem szokott hasonló forgalomhoz, készenlétben áll a közeli Verona és Treviso repülőtere is. A kétszáz meghívott listáján szerepel többek között Lady Gaga, Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Elton John, Shakira és Ivanka Trump is. A velencei luxusszállodák telt házat jelentettek.

Bezos egyébként bejelentette, hogy a Velencét felforgató esküvő miatt kárpótlásként egymillió dollárral támogatja a helyi egyetemek és tudományos központok kutatásait finanszírozó Corilát.