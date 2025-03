Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem óvatoskodta el. ","shortLead":"Nem óvatoskodta el. ","id":"20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfbf97-b284-45aa-9a41-c94bff18b5f5.jpg","index":0,"item":"6e8ee7c2-6116-431d-ac5d-054aba424581","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Forgalommal-szemben-jott-a-kamion-video","timestamp":"2025. március. 31. 07:37","title":"Forgalommal szemben jött a kamion, mindenki menekült előle – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok visszaállítása fejében. Voltak már kísérletek a megfékezésére, de ezeket túlélte. Most viszont emberére talált: egy indonéz programozó sikeresen feltörte a többplatformos zsarolóprogramot. Eljárását a megzsaroltak is használhatják.","shortLead":"2023 óta szedi áldozatait az Akira zsarolóvírus, és a mögötte állók már számos vállalattól szedtek be pénzt az adatok...","id":"20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eeb8d098-77d2-4819-8255-d6f37849534f.jpg","index":0,"item":"19cac686-4b29-4ef1-841c-2a88023a66c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_akira-zsarolovirus-feltorese-felho","timestamp":"2025. március. 29. 20:03","title":"Most sokan felsóhajthatnak: kifogtak a veszélyes zsarolóvíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","shortLead":"Teherán egyelőre kitart amellett, hogy nem tárgyal közvetlenül Washingtonnal.","id":"20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5281608d-563a-4be2-8d04-d47ae50c9cf6.jpg","index":0,"item":"22ae56ac-8e90-4fec-b98a-44a244ade2cf","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_egyesult-allamok-iran-atomprogram-atomalku-donald-trump-bombazas-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 31. 07:10","title":"Trump bombázással és vámokkal fenyegette meg Iránt, ha nem születik új atomalku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk a győztesekkel.","shortLead":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk...","id":"20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024.jpg","index":0,"item":"d141b8b6-71b7-4282-88df-ffd5accd1696","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","timestamp":"2025. március. 31. 07:59","title":"Év Magyar Autója 2025: esztergomi Suzuki, olcsó Dacia és 727 lóerős BMW a díjazottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának vezetőedzője. Elődjét, Marco Rosét vasárnap mentette fel azonnali hatállyal a munkavégzés alól a klub vezetősége.","shortLead":"Lőw Zsolt lett a magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgócsapatának...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8.jpg","index":0,"item":"8c25e7f5-69b8-4613-8b13-d14df94fac0a","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-vezetoedzo","timestamp":"2025. március. 30. 16:01","title":"Lőw Zsolt lett az RB Leipzig vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","shortLead":"A hírek szerint hatalmas teleppel szerelt mobilon dolgozhat a Honor, melynél garantáltnak tűnik a többnapos üzemidő.","id":"20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71fa8903-5d7c-420c-840a-b1e189e82b14.jpg","index":0,"item":"c0b10733-c6a8-4c84-9a8c-62ad3e7ad778","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_honor-8000-mah-akkumulator-okostelefon-szilicium-szen-technologia","timestamp":"2025. március. 31. 08:03","title":"Csak négynaponta kell tölteni: 8000 mAh-s akkuval szerelt telefon jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","shortLead":"Történetének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítanak az országban.","id":"20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129fcc89-aa96-4cc7-9191-72613ed3ae65.jpg","index":0,"item":"2b35350d-e863-4c8a-be6e-d702fac8c881","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_del-korea-erdotuz-tuzvesz-nagyszulok-sir-ongyujto","timestamp":"2025. március. 30. 10:30","title":"Nagyszülei sírját gondozó férfi okozhatta a dél-koreai erdőtüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]