Nyolcvan éves lett Kudlik Júlia, a Delta legendás házigazdája

Budapesten született 1945. július 4-én. A Kossuth Zsuzsa Gimnáziumban érettségizett, 1963-ban, az ELTE bölcsészkarán diplomázott. A Magyar Televízióban mindenesként kezdett dolgozni, először az ifjúsági osztályon volt ügyelő, majd rendezőasszisztens is.

1964. február 29-én szerepelt először a Magyar Televízió képernyőjén. A Delta című tudományos híradó vezetésével 1965-ben bízták meg. E munkáját – kisebb szünettel – egészen 1996-ig végezte folyamatosan.

Alapító tagja az Iskolatelevíziónak, műsorvezetője volt 1971-ben, 1972-ben és 1981-ben a Táncdalfesztiválnak, később a Kodály-énekversenynek (Tamási Eszterrel felváltva), számos népdal- és népzenei vetélkedőnek.

Horvát János kérésére csatlakozott 1989-ben az új struktúrájú TV2-stábhoz, itt szerkesztőként, riporterként és műsorvezetőként dolgozott, önálló műsorokat készített, pl. a Gazdit keresünk-et, és az Állatok védelmébent, ezek segítségével több ezer állatot sikerült biztonságosan elhelyezniük.

1993. július 3-ától 1997. szeptember végéig futott hétvégenként, az akkori TV2-n a Juli-suli, ami főleg a háziasszonyok számára készült. Sikerét bizonyította, hogy korra és nemre való tekintet nélkül a fél ország nézte.

Antal Imrével szerepelt a Szeszélyes évszakok c. szórakoztató programban is mint műsorvezető, ők voltak a porondmesterei a Kész cirkusz c. kétrészes show-műsornak. Vele együtt készítette a Táncoló nagyvilág c. táncparódiát, valamint számtalan szilveszteri műsort, melyekben Kudlik Júlia több műfajban is szerepelt. Rövid ideig a Calypso Rádióban is vezetett műsort Antal Imrével.

2003-ban a Fidesz felkérte, hogy egy nagygyűlésükön műsorvezető legyen, és Kudlik nyilatkozata szerint erre nem pártszimpátia alapján mondott igent. 2005-ben már a – szintén Fidesz-alszervezetként létrejövő – Nemzeti Konzultációs Testület szóvivőjeként tevékenykedik. Emellett nem párttag, és nem tartja magát politikailag elkötelezettnek.

Ma már visszavonultan él, mint a Blikknek elmondta, nem is vágyik vissza a múltba, „a jelent szeretem megélni, és teljes mértékben elégedetten tekintek vissza. Pont ez a szép az öregségben, hogy az ember utólag már látja: mindennek volt értelme, így semmit nem csinálnék másképpen”.

Nem is érzi magát 80 évesnek, hiszen teljesen egészséges, nem szed gyógyszereket, és a mai napig kíváncsisággal fordul a világ felé. „Én a nyugdíjas korban pont az előnyöket látom meg: végre úgy osztom be az időmet, ahogy az nekem kényelmes, és olyan dolgokkal foglalkozhatok, amik feltöltenek” – magyarázta.