„Ó, most már imádom a reklámját” – Trump megörült annak, hogy Sydney Sweeney republikánusként regisztrálta magát

Korábban mi is megírtuk, hogy Sidney Sweeney republikánus szavazóként regisztrált tavaly Donald Trump újraválasztása előtt. Az Eufóriából és a Fehér Lótuszból is ismert amerikai színésznőről már korábban is terjedt, hogy Trump-párti – korábban lefotózták az édesanyja születésnapi partiján, ahol több vendég is a „Make America Great Again” mottót hirdető sapkában tűnt fel –, de egy nyilatkozatában azt kérte mindenkitől, hogy hagyjanak fel a találgatásokkal a politikai hovatartozását illetően.

A hírre maga Trump is reagált, láthatóan örömmel. „Regisztrált republikánus? Ó, most már imádom a reklámját”, mondta riportereknek Pennysylvaniában. A dicsérete arra a kampányra vonatkozott, ami miatt Sweeney korábban hideget-meleget kapott. A színésznő nemrég az American Eagle nevű ruhamárka arca lett, a vele készült farmeres reklámanyagok szlogenje szerint „nagyszerű génjei vannak” – ezt egy angol nyelvű szójátékra fűzték fel úgy, hogy a „gének” (genes) szót áthúzták, és a „farmer” (jeans) szóval helyettesítették. A kampány a kritikusai szerint a fehér felsőbbrendűséggel kapcsolatos retorikára, sőt egyenesen a náci propagandára utal a szőke, kék szemű Sweeney szerepeltetésével, ráadásul pont egy olyan kiélezett politikai helyzetben, amikor a Trump-kormányzat a bevándorlók tömeges fogva tartásán és deportálásán munkálkodik.

Trump még annyit tett hozzá a sajtó érdeklődésére, hogy nem tudott Sweeney politikai nézeteiről, de örül neki, hogy a republikánusok táborát erősíti. „Ha Sydney Sweeney regisztrált republikánus, akkor szerintem a reklámja fantasztikus”, nyomatékosította a Variety cikke szerint.

A Sweeney-féle farmerreklámok visszhangja egyébként már korábban is téma volt a Fehér Házban. Több politikus mellett Steven Cheung, a Trump-adminisztráció kommunikációs igazgatója az eltörléskultúra ámokfutásának nevezte a felháborodást, ami a „torz” és „idióta” liberális gondolkodásból ered. A színésznő, aki most az Eufória harmadik évadát forgatja, egyelőre nem kommentálta sem a vitatott reklámkampányt, sem a pártállásáról szóló híreket.