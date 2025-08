Pamela Anderson elmondta, szerinte is tőle lopta-e Meghan Markle a főzőműsorát

Most először kérdezték meg Pamela Andersont is arról, amiről a tévénézők egy része már régóta beszél: vajon szerinte is az ő főzőműsorát koppintotta Meghan Markle sussexi hercegné, amikor előállt saját főzőműsorával Szeretettel, Meghan címmel?

Ahogy mi is megírtuk, Anderson főzőműsorát hónapokkal korábban jelentették be, és már a címében is volt hasonlóság Markle-éhoz: Anderson a Cooking with Love címet választotta, Markle pedig a With Love, Meghant. De a két műsor alapkoncepciója is megegyezik: mindketten neves séfek segítségével igyekeznek elsajátítani a sütés-főzés és a vendéglátás trükkjeit, hogy aztán néhány barátot asztalhoz ültessenek és megetessenek. Még a két műsor előzetesében is hasonló vagy akár szó szerint megegyező mondatok hangzottak el.

Most a Watch What Happens Live With Andy Cohen című műsorban kérdezte meg Pamela Andersont a műsorvezető, hogy „Egy egytől tízig terjedő skálán mennyire gondoltad úgy, hogy Meghan a te műsorodat koppintotta le?” – idézi az Independent.

Anderson úgy felelt: „Egyes. Nem gondoltam így.”

A műsorvezető nem hagyta annyiba, visszakérdezett, tényleg biztos-e ebben. Anderson úgy felelt:

„Nem. Nem igazán néztem a műsort, de nem én találtam fel a főzőműsorokat. Ő csak a maga dolgát csinálja.”

Anderson épp a Csupasz pisztoly című filmjét reklámozza, amelyben Liam Neesonnal együtt szerepelnek.