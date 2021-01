Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","shortLead":"A törésvonal mentén Sziszek és Petrinja is elmozdult a december 29-i 6,4-as erősségű földrengésnek következtében.","id":"20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f2af958-75ba-4d43-9d37-94279b99caff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e565-149c-476b-896e-7c458ed9157f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_horvat_foldrenges_eltolodas","timestamp":"2021. január. 06. 16:49","title":"Eltolódott a földrengésben legsúlyosabban érintett két horvát város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a kormány dönt. ","shortLead":"Az ügyben a kormány dönt. ","id":"20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b82f1f-5c29-41ec-a3fb-62e4e357f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf6f987-ec34-42ee-890b-a632ceca8182","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Muller_A_korlatozo_intezkedesek_fenntartasa_indokolt","timestamp":"2021. január. 06. 12:11","title":"Müller: A korlátozó intézkedések fenntartása indokolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. A kormány a korlátozások feloldásáról vagy módosításáról hamarosan dönthet. A szociális intézményekben hamarosan elkezdődhet az oltás.","shortLead":"Újabb 39 ezer embernek elegendő oltóanyag érkezett – jelentették be az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján...","id":"20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c18ea5f2-7273-4423-9472-61afaf7ef5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7130a367-d054-4b5b-9edc-5927226c290a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_operativ_torzs_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 05. 13:21","title":"Feloldotta a kormány a repülési tilalmat, jöhetnek a gépek Nagy-Britanniából és Észak-Írországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","id":"20210105_Szikla_hotel_Bolzano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946b59a-7229-4c13-b4dc-3b2a42fb7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Szikla_hotel_Bolzano","timestamp":"2021. január. 05. 17:05","title":"Sziklafal omlott egy szállodára Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","shortLead":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","id":"20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c512cc-cb96-4a6f-8912-78d4161d274e","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 04. 21:50","title":"Csak idén már több mint 30 ezerrel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban gyorsan megváltozhat. 2021-től ugyanis a tandíj akár meg is duplázódhat számukra, miközben a diákhitel lehetősége megszűnt. A koronavírus viszont úgy tűnik, nem tántorítja el a külföldön továbbtanulni vágyó gimnazistákat.



","shortLead":"Eddig kiemelkedően népszerűek voltak a brit egyetemek a külföldön továbbtanuló magyar diákok körében, ez azonban...","id":"20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=542d2851-fc80-471f-8503-5123e8b0642e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a1d66-22d7-4b01-9eff-815fc4e29f36","keywords":null,"link":"/elet/20210106_kulfoldi_egyetemi_felvetelik_engame","timestamp":"2021. január. 06. 17:00","title":"„A járvány nem tart évekig, de a tanulásom az egész életemre kihatással lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","shortLead":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","id":"20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94de8d6-a1e1-4edf-b5c0-724cb75f9803","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","timestamp":"2021. január. 05. 18:55","title":"Véget ér Katar három éve tartó blokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","shortLead":"Egy héttel a Galaxy S21-család bemutatója előtt egy 10 másodperces kedvcsináló videót tett közzé a Samsung a Twitteren.","id":"20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a5b121-6f7f-4a2d-9aef-d9d8c1d46632","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_samsung_galaxy_s21_ultra_kamera","timestamp":"2021. január. 06. 08:33","title":"Kedvcsináló videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21 Ultra kameráihoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]