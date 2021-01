Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"161480c8-49bf-4d18-a5f5-c2c265b37774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik sofőrt Kecskemét határában, a másikat az inárcsi pihenőnél igazoltatták. ","shortLead":"Az egyik sofőrt Kecskemét határában, a másikat az inárcsi pihenőnél igazoltatták. ","id":"20210106_illegalis_bevandorlo_embercsempeszet_gyanuja_rendorseg_magyar_soforok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=161480c8-49bf-4d18-a5f5-c2c265b37774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef4697-8c6c-48c8-955b-ce11a272daca","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_illegalis_bevandorlo_embercsempeszet_gyanuja_rendorseg_magyar_soforok","timestamp":"2021. január. 06. 07:35","title":"Kilencvenöt illegális bevándorlót találtak két teherautóban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","shortLead":"Január 1-jén a sípályák is kinyitottak, de a felvonók használatát negatív PCR-teszthez kötik.","id":"20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5b335-a481-47fd-aaeb-8cdc5a9fada3","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_jarvany_szlovenia_edzoterem_uszoda_sipalya","timestamp":"2021. január. 04. 17:59","title":"Kinyithatnak az edzőtermek és az uszodák Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések eltussolásáról számol be könyvében a francia szerző.","shortLead":"A Vatikán legmagasabb köreire jellemző homoszexualitásról, az azt leplező homofóbiáról, a szexuális visszaélések...","id":"202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbcb9049-b309-4c70-a363-6ef9e799d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5d5f61-9943-4b0c-b3c5-8e489c36a64b","keywords":null,"link":"/360/202049__frederic_martel_iro__kepmutatasrol_azelavult_colibatusrol__itelethirdetes","timestamp":"2021. január. 05. 15:00","title":"Frédéric Martel: \"A titoktartás kultúrája a katolikus egyház torzulásainak forrása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást. Mindeközben a közéletben és a sajtóban is záporoznak az érvek és az ellenérvek a vakcinázás kérdésében.","shortLead":"A legutóbbi felmérés szerint Ausztriában a lakosság szűk egyharmada állítja biztosan, hogy igényelne oltást...","id":"20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d79639-d255-45ed-b6a1-bbe4de8515c0","keywords":null,"link":"/360/20210105_Szeretettel_Becsbol_Ki_ker_a_covidoltasbol","timestamp":"2021. január. 05. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Nincsenek oda a Covid elleni oltásért az osztrákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","shortLead":"Néhány hét múlva várhatóan 10-15 forinttal kérnek majd többet az üzemanyagokért a kutakon.","id":"20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fa8334-58c6-4488-91fe-36abee7917bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_benzin_gazolaj_uzemanyag_aremelkedes","timestamp":"2021. január. 05. 20:46","title":"400 forint közelébe drágulhat a benzin a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken soha nem történt egyetlen baleset sem. Ugyanakkor elnézést is kértek a lakosságtól a kommunikáció hiányossága miatt. ","shortLead":"A sóskútiak közül többen aggódnak a veszélyes hulladékok miatt, miközben a cég nyugtat: a tengerentúli telephelyeiken...","id":"20210105_soskut_dongwha_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=628ee9ad-7abb-42e1-a930-0fd8f4eb102d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd48441-34b0-4316-b5ca-a2e6a334e91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_soskut_dongwha_beruhazas","timestamp":"2021. január. 05. 13:45","title":"Felbolydult a magyar község élete, amikor kiderült, egy dél-koreai cég két üzemet is épít a határukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]