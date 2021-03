Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","shortLead":"Burgenland, Alsó-Ausztria és Bécs napok óta kritikus járványügyi adatokat produkál az egészségügyi miniszter szerint.","id":"20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca03ba72-bf13-428e-b0d0-b6845363f116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74290fd5-211a-4ec1-8d81-abd0caabe34b","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_ausztria_koronavirus_jarvany_fertozes_husvet_zarlat","timestamp":"2021. március. 25. 05:51","title":"Teljes zárlat lesz húsvétkor a legfertőzöttebb osztrák tartományokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utascentrum építésének előkészítő munkái miatt nagy lezárás jön a Keleti pályaudvaron.","shortLead":"Az utascentrum építésének előkészítő munkái miatt nagy lezárás jön a Keleti pályaudvaron.","id":"20210323_keleti_palyaudvar_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b8faa6-3576-4b01-bc60-8443fade425e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746cfdc3-c469-4ba1-9387-3a6d1ee279c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_keleti_palyaudvar_lezaras","timestamp":"2021. március. 23. 11:02","title":"Lezárják a Keleti pályaudvar alagsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben kiderült, egyébként nem volt fegyvere.



","shortLead":"A férfi – aki azzal hívta fel ittasan a rendőröket, hogy lőni fog rájuk – november óta állástalan. A nyomozás közben...","id":"20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f825604-30df-4bfd-b810-10afb38bf1cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_jarvanyhelyzet_munkanelkuli_szakacs_rendorok_lelovese","timestamp":"2021. március. 24. 09:58","title":"Vádlott lett a Covid-munkanélküli zalai szakácsból, aki rendőrök lelövésével fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet töltöttek el a Nemzetköz Űrállomáson egy tudományos kísérlet részeként a Föld körül keringve – közölték szerdán francai kutatók a borok első kóstolása, elemzése után.","shortLead":"A súlytalanság állapota nem rontott azoknak a francia bordeaux-i boroknak a minőségén, amelyek több mint egy évet...","id":"20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16719c39-87ab-45e2-b3b4-9bc6d8cc3954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bf55da-522b-4957-a77e-3d783e7348c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_bor_sulytalansag_vilagur_bordeuxi_bor","timestamp":"2021. március. 24. 20:03","title":"Felbontották a kutatók a világűrt megjárt borokat, fontos megállapításra jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában, a kutatók egy globális éghajlatmodellel figyelmeztetnek az óceánok és a szárazföldek reakcióira. ","shortLead":"Bár a hatalmas sivatagi naperőművek létesítése segíthet a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorításában...","id":"202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f222f-d726-4e6e-9db5-5f29217d4c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d400f37-ea47-428a-90d8-6ee3c262db33","keywords":null,"link":"/360/202111_vitatott_sivatagi_naperomuvek_a_masik_kezevel_elvesz","timestamp":"2021. március. 23. 14:00","title":"Mi is megérezhetjük, ha napelemeket telepítenek a sivatagba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","shortLead":"A svájci sportvezetőnek és a FIFA korábbi főtitkárának egymillió svájci frankos büntetést is fizetnie kell.","id":"20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc317a4a-f4f2-4a52-8cc0-5438158cbd40","keywords":null,"link":"/sport/20210324_FIFA_eltiltas_Sepp_Blatter","timestamp":"2021. március. 24. 16:09","title":"További közel hét évre eltiltották a futballtól Joseph Blatter volt FIFA-elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2","c_author":"Balla Györgyi - Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett négyzetméter-alapú vásárlást vezet be. Több helyen már digitális megoldás is van erre. A kisboltoknak viszont pluszembert kell felvenniük, aki figyeli a be- és kimenőket. A kereskedelmi szakmát kérdeztük, mit gondolnak a miniszterelnök bejelentéséről, hogy a kamara javaslatára változhat a bolti szabályozás.","shortLead":"A nagyobb áruházaknak valószínűleg nem jelent majd problémát, ha a kormány az általános boltzár helyett...","id":"20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4309e3bf-3475-494a-9533-9a22e97f2db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9ffb43-5bf8-4f2c-86bd-4a2b597a83cf","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_boltzar_kiskereskedelem_koronavirus_valsag_szakszervezet_oksz","timestamp":"2021. március. 23. 15:35","title":"Ha focimeccsen lehet, akkor a kereskedelemben is – a boltosok várják a korlátozások átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]