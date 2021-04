Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók – közölte a Tel Aviv-i Egyetem (TAU).","shortLead":"A bőrrák azonnali, automatikus és fájdalommentes diagnosztizálására optikai módszert fejlesztettek ki izraeli kutatók –...","id":"20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3865d7f6-25c5-43ba-8305-5696c7c68a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d9f716-b3a4-446f-aa99-9aee9c073a02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_borrak_diagnosztizalasa_azonnal_optikai_modszer_tau","timestamp":"2021. április. 22. 09:03","title":"Csak rámutatnak az anyajegyre ezzel a kütyüvel, és megmondja, bőrrákról van-e szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","shortLead":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","id":"20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607db2a3-c15f-4e46-92f8-42ecab94289f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","timestamp":"2021. április. 23. 11:53","title":"Nézők előtt rendeznék meg az idei F1-es Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban. Elég nagy a baj ahhoz, hogy most végre változtassunk életmódunkon.","shortLead":"A magyarok egészségi állapota eddig is csapnivaló volt, szakemberek szerint a járvány lehet az utolsó csepp a pohárban...","id":"202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=677a84d5-6f87-4a75-ab1b-9814f4a512aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4d7f64-9d09-4794-8a17-1a627694c955","keywords":null,"link":"/360/202116__falaszavar__felhalmozas__evespszichologia__tulsulyos_nemzet","timestamp":"2021. április. 22. 19:00","title":"Elhíztunk a karanténban, nincs nálunk Covid-veszélyeztetettebb nép Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","shortLead":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","id":"20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4720-2e71-4b48-bfaf-ca65664f1008","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","timestamp":"2021. április. 22. 10:37","title":"Megvan, milyen néven és mikor nyit a volt Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti képviselők szerint az egész csak színjáték, amivel Márki-Zay Péter el akarja kenni, hogy egy rokona nyert közbeszerzést.","shortLead":"A kormánypárti képviselők szerint az egész csak színjáték, amivel Márki-Zay Péter el akarja kenni, hogy egy rokona...","id":"20210423_fidesz_hodmezovasarhely_marki_zay_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b0d2b4-3df9-41ed-a147-e3624ac53aa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_fidesz_hodmezovasarhely_marki_zay_peter","timestamp":"2021. április. 23. 13:45","title":"A Fidesz nem szavazta meg a rokonok kizárását a hódmezővásárhelyi közbeszerzésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","shortLead":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","id":"20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9551b18a-0a31-4928-8b39-9ef5403e936c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","timestamp":"2021. április. 22. 12:47","title":"Eddig nem is léteztek az euróbankjegyeken látható hidak, de most megépítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","shortLead":"Nem tettünk volna nagy összeget arra a végkifejletre, ami a dél-afrikai parkban történt.","id":"20210422_teknos_oroszlan_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05cf4bfa-6507-4ac5-938d-b55cd51ca007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f60358-0098-4a95-bf3f-7febb0b971a8","keywords":null,"link":"/elet/20210422_teknos_oroszlan_afrika","timestamp":"2021. április. 22. 17:12","title":"Videó: Addig bosszantotta a teknős az oroszlánokat, hogy azok inkább leléptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]