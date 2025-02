Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hízelgéscunami, részvénynyilvánítás, békeipar, mutyibajnokság, kólásdoboz. Lackfi János: Az én hetem - A sóvárgás kínzó tud lenni, de Lackfi Jánosnak van receptje ez ellen

Bódis Kriszta: „A Tisza akkor tud felkészülni a legtisztességesebben a kormányzásra, ha a programja rugalmas és fejlődőképes" - A Tisza pártól és Magyar Péterről szóló könyv szerzője a Tisza társadalompolitikai szaktanácsadójaként mondott beszédet a párt kongresszusán.

Beállt a Tisza Párt mögé a MOB volt elnöke - Kulcsár Krisztián felszólalt a párt szombati kongresszusán, ahol azt mondta, a sportban a döntések sokszor egyetlen emberen múlnak, a miniszterelnökön. Kulcsár Krisztián bírálta az egyre szaporodó stadionokat is. Gázolt a vonat a Győr megyei Babótnál, késésekre, hosszabb menetidőre kell számítani - A Fertőszentmiklósról és Kapuvárról utazókat Csornáig pótlóbusz szállítja.

Több embert megkéselt egy szíriai férfi Ausztriában, egy fiatal meghalt - Az áldozat 14 éves volt.

Rendkívüli csúcstalálkozót hívtak össze az európai vezetők Amerika lépése után - Az Egyesült Államok olyan béketárgyalásokat kezdeményezne Oroszországgal, amelyből Európát kizárná. "Játszom, amíg élek" - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment - Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában. Magyar Péter végre berúgta a kampánymotort: országértékelőjében fenyegetett, lelkesített és annyi mindent ígért, hogy csak na! - Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem kímélte Orbán Viktort sem. A párt már kampányüzemmódra kapcsolva néhány leendő szakpolitikusát is felvillantotta, a pártelnök pedig választási ígéretcunamit adott elő sok logikus, néhány meghökkentő és pár egészen meglepő állítást téve.