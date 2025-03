Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Van rá tudományos magyarázat.","id":"20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5018d2cd-f83f-40a4-af0e-cde8bf2ddf40.jpg","index":0,"item":"5f03de74-742a-4f1b-9ede-f66028374e76","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Miert-idegesit-minket-ha-visszahalljuk-a-sajat-hangunkat","timestamp":"2025. március. 06. 07:01","title":"Miért idegesít minket, ha visszahalljuk a saját hangunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt el.","shortLead":"A festmény Jack Vettriano Az éneklő komornyik című művének újragondolása, az eredeti mű készítője épp a napokban hunyt...","id":"20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d2e6175-6c5f-4a20-abb3-ded9bfa52ffc.jpg","index":0,"item":"ec041f41-09ab-4503-bf1a-0b0d7d21a423","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_blink-182-banksy-festmeny-aukcio-london","timestamp":"2025. március. 05. 19:59","title":"A Blink-182 zenésze elárverezett egy Banksy-festményt, több mint 2 milliárd forintot kapott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel a politika sem tud mit kezdeni.","shortLead":"Egy friss jelentés szerint a szerencsejátékon elveszített pénz fekete lyuk a családok költségvetésében, amivel...","id":"20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814d47a9-3cfb-4c8e-b52b-f0033bf3e1c8.jpg","index":0,"item":"774566dc-df52-43a2-b497-c63c2d9a58ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_ausztralia-szerencsejatek-veszteseg-megelhetes","timestamp":"2025. március. 04. 20:59","title":"Több pénzt buknak az ausztrálok szerencsejátékon, mint amennyit az idősekre költ az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","shortLead":"Az alaptörvénybe is beleírnák, hogy Magyarországon a kábítószer használata, terjesztése és népszerűsítése tilos.","id":"20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3268138-a796-426b-971c-62e57bac4cca.jpg","index":0,"item":"63b2df87-4a22-4265-b2bf-fb65541deb72","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Elkoboznak-a-drogkereskedok-teljes-vagyonat-es-akar-ki-tilthatjak-oket-egy-telepulesrol","timestamp":"2025. március. 05. 09:47","title":"Elkoboznák a drogkereskedők teljes vagyonát, és akár ki is tilthatják őket egy településről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni nukleáris program téma volt Trump és Putyin telefonbeszélgetése és a Szaúd-Arábiában tartott amerikai-orosz tárgyalás során is.","shortLead":"Az iráni nukleáris program téma volt Trump és Putyin telefonbeszélgetése és a Szaúd-Arábiában tartott amerikai-orosz...","id":"20250304_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-iran-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"91d37d84-57c8-46f8-a50d-475514adcac5","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-iran-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 04. 19:12","title":"Trump kérésére Putyin vállalta, hogy közvetít az USA és Irán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32.jpg","index":0,"item":"61d1e4cc-cb1e-45cd-8957-4f30322ca7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","timestamp":"2025. március. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán küldetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","shortLead":"A Bestnek adott interjúban több súlyos vádat is megfogalmazott a volt férjével, Krausz Gáborral szemben. ","id":"20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3aaef67e-3e56-4a31-b5b8-bc2cfbb8d24f.jpg","index":0,"item":"a800c6b6-1ab5-437c-8f76-b0de9784b25f","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_toth-gabi-krausz-gabor-valas-toxikus-hazassag-interju","timestamp":"2025. március. 05. 12:21","title":"Tóth Gabi új magyarázattal állt elő arról, hogy miért bomlott fel a házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem tudnak amolyan igazi sporttevékenységre időt szakítani. Egyébként még fogyni is lehet tőle, bár ahhoz azért másra is figyelni kell. ","shortLead":"A világ legegyszerűbb és legnagyszerűbb testmozgása a gyaloglás: ideális azoknak, akik annyira elfoglaltak, hogy nem...","id":"20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/810e12ba-f189-4fd8-ba5f-c3d2c19cbb57.jpg","index":0,"item":"152c24fe-6816-4cb8-9ded-756bd737caad","keywords":null,"link":"/360/20250304_fogyas-setalassal-20-kilo","timestamp":"2025. március. 04. 15:43","title":"Hogyan adtam le 20 kilót egyszerű sétálással ingyen, Ozempic nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]