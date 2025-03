Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","shortLead":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","id":"20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab.jpg","index":0,"item":"01bc24a7-7348-4387-82e7-0e95b3a22da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 04. 17:04","title":"Orbán Viktor: Az északmacedónok és Magyarország egy álláspontot képvisel az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","shortLead":"Megpróbálta elmagyarázni, hogy felnőtt.","id":"20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd9bf94-95c8-481c-85f0-a9f6f55927b5.jpg","index":0,"item":"ac54519b-0d12-4bdf-a57c-e4ff24f3e2eb","keywords":null,"link":"/elet/20250304_millie-bobby-brown-felnoves-testkep-bullyin-stranger-things","timestamp":"2025. március. 04. 14:43","title":"„Ez nem újságírás. Ez bullying” – Millie Bobby Brownnak elege van abból, hogy mindenki a kinézetét kritizálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes kihasználásához legalább havi bruttó 590 ezer, illetve 788 ezer forintos kereset kell. Ha az apa fizetése nincs ennyi, az szja-mentes anyának is családi adókedvezményt kell igényelnie, amit a járulékából érvényesíthet.","shortLead":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes...","id":"20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a.jpg","index":0,"item":"92a237e7-6f8d-4e8d-9787-070a1deb9d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","timestamp":"2025. március. 04. 14:52","title":"Családi adóparadicsom: sok szja-mentes anyának adókedvezményt kell majd igényelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","shortLead":"A nyomozóiroda szerint a középiskolás egy online bűnszervezet aktív tagja.","id":"20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9f1955-c06e-48b1-9129-de2d3320b822.jpg","index":0,"item":"0e2d13e1-e530-45eb-aa5b-91b1d1f41c81","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Terrorfenyegetessel-gyanusit-az-FBI-egy-bukaresti-diakot-a-kiadatasat-kerik","timestamp":"2025. március. 04. 06:31","title":"Terrorfenyegetéssel gyanúsít az FBI egy bukaresti diákot, a kiadatását kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára érdeklődéssel fogadják azt a kis kézi számítógépet, amelyet az egykori Nokia N97 ihletett.","shortLead":"Akik nosztalgiával gondolnak az okostelefonok régi dicsőséges napjaira, no meg játszani is szeretnek, azok bizonyára...","id":"20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00abce03-7ea1-4c51-99c7-90ae15d48e64.jpg","index":0,"item":"a2721a8e-8148-4827-a1b3-8cec4c090e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_nokia-n97-elite-kezi-jatekkonzol-sugar-cubes","timestamp":"2025. március. 03. 14:03","title":"Kézi játékkonzolként éled fel az ikonikus Nokia N97","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a60c0ff-5f39-45ac-a34a-86c9f2de9234","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon örülnek, hogy „normalizálódik” az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország imázsa. Legalábbis ők így gondolják.","shortLead":"Nagyon örülnek, hogy „normalizálódik” az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország imázsa. Legalábbis ők így gondolják.","id":"20250304_anora-oscar-dij-orosz-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a60c0ff-5f39-45ac-a34a-86c9f2de9234.jpg","index":0,"item":"6c94a38b-cdb2-419f-a9d3-287c2b587a9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250304_anora-oscar-dij-orosz-propaganda","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Az orosz állami propagandisták rárepültek az Anora Oscar-győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint a bőrgyógyászati problémáktól kezdve a vesebetegségeken át egészen az autoimmun betegségekig sok mindent jelezhet az, ha elváltozást látunk a körmeinken. ","shortLead":"Rengeteg népi bölcsesség kering az interneten arról, hogy mi olvasható le a körmök állapotáról. Az orvosok szerint...","id":"20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b94600fb-c792-4762-9ddb-f3d2d3009854.jpg","index":0,"item":"71bbc9ed-307d-4df6-a82a-ca76a05864ac","keywords":null,"link":"/elet/20250304_feher-foltok-a-kormon-elvaltozsasok-betegsegek-jelei-tunetei","timestamp":"2025. március. 04. 05:11","title":"Fehér foltok és más elváltozások a körmön, amik betegségről is árulkodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","shortLead":"Robert Palladino ideiglenes ügyvivőként vezeti a képviseletet az új nagykövet megérkezéséig.","id":"20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45bede25-0266-48c0-9a20-cca00777ab8a.jpg","index":0,"item":"96a7242f-f32e-4868-9915-13d132b14ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_robert-palladino-amerikai-nagykovetseg-ideiglenes-ugyvivo-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 16:33","title":"Karrierdiplomata érkezett ideiglenesen az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]